Мужчины и женщины перечислили самые возбуждающие их вещи

Пользователи сети перечислили вещи, возбуждающие их больше всего. Опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие мужчины признались, что их возбуждает вид женской груди.

«Когда сосок становится таким твердым, что его видно даже сквозь бюстгальтер. Совершенно тупею от этого», – Bright_Succotash_351, пользователь Reddit.

«Один лишь взгляд на грудь моей жены производит впечатляющий эффект», – Scared_Wonder2355, пользователь Reddit.

Одна из пользовательниц рассказала о любимом типе прикосновения.

«Его рука касается внутренней стороны моего бедра, и мне становится плевать, где мы сейчас находимся», – Unlucky_Arrival3823, пользовательница Reddit.

Другую возбуждают проявления страсти на публике.

«Чувствовать его эрекцию в общественном месте. Руку на моей шее или ягодицах. Когда вижу, как он с трудом поддерживает разговор из-за того, что он очень сильно возбужден», – asphyxi4_, пользовательница Reddit.

