Названа главная причина отсутствия оргазма у женщин

Сексолог Джорджия Грейс считает, что отсутствие оргазма у женщин связано, как правило, с психологическими, а не физиологическими причинами. Мнение эксперта приводит news.com.au.

© Lenta.ru

Грейс отметила, что мужчины испытывают оргазм почти при каждом половом акте и лишь треть женщин может сказать о себе то же самое.

«Некоторые женщины вообще не получают удовольствие от секса, но при этом могут испытать спонтанный оргазм. Это подталкивает к главному выводу: проблема не в анатомии, а в мозге», — считает сексолог.

Эксперт уточнила, что невозможно испытать оргазм, если в процессе секса женщина беспокоится о работе, о своей внешности или о том, что думает и чувствует партнер. Поэтому самым важным в постели Грейс назвала ощущение безопасности и расслабленности. Чтобы добиться этого, она посоветовала чаще разговаривать с партнером, не торопиться с проникновением и использовать секс-игрушки.

