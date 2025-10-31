Секс обесценился: почему держание за руки вдруг стало более интимным

Сексуальная революция 1960-х годов способствовала тому, что половая близость перестала восприниматься как нечто сакральное: ее начали активно демонстрировать в кино, рекламе и массмедиа. Со временем секс оказался товаром, средством общения и способом поделиться эмоциями, а не закономерным итогом романтических ухаживаний, которые приводили к браку. Что о сложившейся ситуации говорит молодежь и какую альтернативу половой связи они нашли — в материале «Ленты.ру».

Заняться сексом стало проще держания за руки

Пользовательница с никнеймом Contra опубликовала в соцсети X пост о градации близости в романтических отношениях.

«Первая стадия — секс, вторая — держаться за руки (...)», — отметила она.

Публикация быстро стала вирусной и набрала тысячи просмотров.

С девушкой согласились не только другие комментаторы, но и опрошенные журналистами издания Dazed зумеры. Они также считают, что держание за руки — более интимная вещь, чем сексуальная связь.

«Мы [с возлюбленным] стали заниматься сексом задолго до того, как взялись за руки. Протянуть ему руку или взять его за руку, когда он предлагал, было для меня важнее, чем заняться сексом в первый раз», — рассказала 21-летняя Орла и призналась, что воспринимает прогулки под ручку признаком по-настоящему серьезных отношений.

По словам 25-летней Зары, большую часть своей взрослой жизни она «придерживается школы сексуального освобождения Саманты Джонс» — героини сериала «Секс в большом городе». Она пояснила, что также рассматривает секс как нечто совершенно отдельное от других актов близости, таких как держание за руки или объятия.

«Я никогда не держалась за руки примерно с 70-80 процентами людей, с которыми у меня был секс, включая одни отношения, которые длились больше пяти месяцев, что сейчас смешно признавать», — Зара.

26-летняя Шарлотта также состояла в отношениях с партнерами, которые относились к половой близости проще, чем к романтическим жестам.

«Однажды я встречалась с мужчиной, который очень хотел заняться со мной сексом, но держать меня за руку на публике — это был совсем другой разговор. Думаю, держатся за руки с тем, с кем хотят быть в серьезных отношениях», — поделилась она опытом.

Культура стала более сексуализированной

Преподавательница из Бристольского университета Ханна Чарнок, специализирующаяся на истории отношений, гендера, сексуальности и молодежной культуры XX века, высказалась по поводу данного феномена. По ее словам, в прошлые эпохи секс и романтика были связаны: романтика ассоциировалась с ухаживанием, которое вело к браку, являвшемуся предпосылкой секса.

Однако за последние 60 лет общество стало более сексуализированным. Люди начали раньше вступать в интимную связь и имеют большее количество половых партнеров. Также они чаще стали заниматься сексом вне брака или помолвки.

«Представление о том, что держаться за руки — это нечто более интимное, чем секс, на мой взгляд, отражает тот факт, что в современном обществе секс и романтика — это не одно и то же. Люди занимаются сексом с партнерами, с которыми не собираются вступать в брак, строить долгосрочные отношения, а иногда даже и видеться снова!» — указала Чарнок.

Преподаватель прикладной этики в университете Лидса Наташа Маккивер также поразмышляла о том, что для молодежи взяться за руки символизирует более высокую степень близости.

«Предполагаю, что некоторым людям в моногамных отношениях было бы больнее видеть, как их партнер держится за руки с кем-то другим, чем если бы они увидели, как он занимается сексом с кем-то другим».

По ее словам, такое положение дел связано с ростом культуры отношений в статусе неопределенности. Молодые люди не хотят брать на себя обязательства по отношению к другому человеку, а держание за руки, как правило, символизирует подобную ответственность.

Подтверждения этого социально-культурного феномена были задокументированы еще в 2006 году в статье New York Times. Согласно опросу тогдашних студентов Университета Мэна, публичное держание за руки имеет для них серьезное значение.

«Сегодня держаться за руки гораздо более интимно, чем целоваться», — отмечал 23-летний Джоэл Кершнер.

«Обычно люди держатся за руки, когда удостоверились, что они пара», — заверила 22-летняя Рэйчел Питерс.

В статье приходят к выводу, что держать кого-то за руку — значит, предлагать ему ласку, защиту или утешение. Это способ дать понять, что человек вне конкуренции.

«Держание за руки — единственный аспект, который не пострадал от сексуальной революции. Это не столько про секс, сколько про публичную демонстрацию того, что вы пара», — Далтон Конли, американский социолог.

Зумеры боятся быть отвергнутыми

Молодежь стала бояться серьезных отношений в том числе и из-за социальных сетей. Из-за их быстрого развития стало сложнее сохранить в тайне подробности личной жизни, что оставляет многих с гнетущим ощущением нахождения под наблюдением и, как следствие, нежеланием идти на риск потенциального унижения.

По словам Зары, она избегает держаться за руки, поскольку это показывает ее уязвимость, которую страшно демонстрировать на современных свиданиях, ставших непредсказуемыми. Девушка заявила, что отказ от демонстрации привязанности — это средство самосохранения или способ «удерживать власть».

«Выражение искреннего интереса или желания установить контакт часто воспринимается как нечто рискованное или постыдное, в то время как отстраненность или безразличие — это способ сохранить контроль», — Дженни ван Хофф, социолог из городского университета Манчестера.

Подобные выводы согласуются с исследованиями, которые показывают, что зумеры гораздо чаще, чем предыдущие поколения, боятся показаться кринжовыми во время свиданий. Согласно отчету Hinge за 2024 год, 56 процентов представителей поколения Z заявили, что страх быть отвергнутыми помешал им добиваться потенциальных отношений.

Кроме того, они на 50 процентов чаще, чем миллениалы, откладывают ответ на сообщения, чтобы не показаться страстно жаждущими общения. В то же время молодежь начала осознавать возникшую проблему и пытаться найти баланс между случайными половыми связями и искренними проявлениями настоящей близости.