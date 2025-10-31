Психолог ответила, подходит ли ИИ для решения серьезных проблем

ChatGPT хорошо подходит для разговоров, но там, где существует вероятность того, что состояние человека необходимо быстро стабилизироть, нужен живой специалист, заявила в беседе с НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Люди, которые обращаются в письменном виде к ChatGPT, иногда склонны немного преувеличивать свою симптоматику, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Более миллиона человек каждую неделю пишут в ChatGPT сообщения с признаками суицидальных мыслей, сообщила Open AI. Ещё около 560 тысяч пользователей проявляют признаки психических кризисов, связанных с манией или психозом. Эксперты бьют тревогу, так как люди обращаются к нейросетям вместо психологов.

Панфилова усомнилась в способности ChatGPT различать клинические проявления и желание посмаковать свои страдания.

«Люди, которые обращаются в письменном виде к ChatGPT, иногда склонны немного преувеличивать свою симптоматику или свое состояние. Не надо исключать, что часть людей, которые обращаются, имеют демонстративную структуру личности. Им хочется посмаковать свое внутреннее состояние. Психиатр или клинический психолог довольно быстро поймет, что за этим стоит. Он отличит клинические проявления от демонстрации и желания внутри себя посмаковать свои страдания. А сможет ли это ChatGPT сложно сказать», - считает специалист.

Панфилова подчеркнула, что при любой серьезной проблеме нужно обращаться к живому специалисту.

«При любых серьезных проблемах нужен живой специалист, который более гибко подойдет и к постановке диагноза, и к состоянию. Пока, к сожалению, искусственный интеллект всё ещё настраивается и там есть какие-то пробелы. Если нужно просто поговорить, то ChatGPT исключительно хорошо подходит, но там, где существует вероятность того, что состояние человека необходимо быстро стабилизировать, чтобы не упустить время, нужен живой человек. Если идет речь о попытках суицида, то это должен быть живой специалист, который отреагирует быстро и корректно», - отметила психолог.

По её словам, подросткам ChatGPT не поможет в решении их проблем.