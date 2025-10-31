Психолог объяснил, почему выгорают россияне

Не просто усталость: психолог объяснила, почему выгорают россияне

Главной причиной усталости более половины россиян является внутреннее истощение. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на клинического психолога Евгению Змиренкову.

По словам специалиста, человек находится в состоянии истощения, когда долгое время живет в режиме постоянного долга и тревоги. В таких случаях даже отдых и хобби превращаются в задачи, которые не приносят удовольствия.

Чтобы вернуть силы и удовольствие от жизни, Змиренкова советует добавить маленькие паузы в привычный ритм. Например, можно развивать привычку проводить время без телефона и соцсетей.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более трети россиян (37%) чувствуют усталость каждый день, 26% несколько раз в неделю. Чаще всего граждане России связывают усталость с нервной работой, такую причину назвали 34% опрошенных. 32% респондентов заявили, что усталость связана с психологически тяжелыми ситуациями, 25% назвали главным фактором физически тяжелую работу.

Также данные опроса показали, что почти половина россиян (43%) ощущают себя на средний возраст. В их число входят зумеры и младшие миллениалы.