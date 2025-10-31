Обсуждение орального секса привело женщину в бешенство

43-летняя женщина рассказала, что 46-летний муж поставил ей условие, которая она должна выполнить если хочет, чтобы он инициировал оральный секс с ней, и тем самым привел ее в бешенство. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

По словам женщины, они с мужем состоят в браке уже 14 лет. В самом начале отношений он попытался заняться с ней оральным сексом, но продержался всего несколько минут, после чего прекратил с выражением полного отвращения на лице. В последующие годы супруги не пытались повторить опыт. Однако недавно они поссорились и женщина сказала, что соглашается на оральные ласки в сторону мужа, а также на то, чтобы заниматься сексом в его любимых позах, а он не заботится о том, чтобы супруга достигла оргазма.

Он сказал, что будет рад отплатить мне тем же, если я куплю латексные салфетки для влагалища. Я спросила его, настолько ли я неприятна на вкус, и он ответил, что на вкус я нормальная, как и все другие девушки, которых он пробовал раньше, однако ему просто не нравится ни запах, ни вкус

Идея разозлила женщину и привела ее в бешенство.

«А еще меня бесит, что я провела последние 14 лет, думая, что на вкус я как тухлая рыба», — пожаловалась автор поста.

В комментариях женщины, имевшие подобные опыт, предупредили ее, что латексная салфетка может не помочь, если супруг не в восторге от самого процесса.

«Я мылась, я покупала ароматизированные смазки, которые так и остались нераспечатанными, игрушки и латексные салфетки, которые так и остались неиспользованными. Если он никогда не интересовался вашим удовольствием, это уже не изменится по прошествии стольких лет», — отметила одна из комментаторов.

