Ловушка заднего кармана: почему женщины возвращаются после долгого молчания

Возможно, вы слышали про «ловушку заднего кармана». Автор канала CAESAR говорит о том, что ее суть в том, что женщина может общаться с несколькими мужчинами сразу и держать некоторых «про запас».

Активное общение, успешное свидание — и внезапно она исчезает, переключаясь на других. Но через недели или месяцы она может вернуться, если другие варианты не оправдали ожиданий.

По статистике сайтов знакомств, примерно 80% женщин, которые внезапно обрывают общение, а потом возвращаются, делают так после того, как не удалось выстроить отношения с другими мужчинами. С точки зрения удобства — не нужно заново проходить этап знакомства и проверки на адекватность.

Говорите о своих границах с самого начала знакомства. Если девушка не проявляет интереса, не стоит слишком активно ей уделять внимание. Сохраняйте достоинство и будьте готовы прекратить общение, если вас начнут игнорировать, если ситуация будет неясной. Когда женщина видит, что вы не зависите от ее внимания и можете идти дальше, это меняет ее отношение к ​‍​‌‍​‍‌вам.