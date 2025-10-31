Почему танцы полезны для эмоционального состояния

Недавнее исследование из Университета Восточной Финляндии показывает: танец снижает ощущаемые симптомы депрессии, помогает осознать ее корни и способствует самореализации. Научная статья вышла в журнале Narrative Works. В работе участвовали специалисты из психологии, социальной психологии и хореографии — направление, которое редко включают в лечение депрессии.

«Уже накоплено достаточно доказательств в пользу физических упражнений при лечении депрессии. Замена их танцами может сделать двигательную активность более привлекательной для многих людей», — поясняет профессор психиатрии Томми Толмунен.

Исследование показывает, что танец рассматривается как перспективный метод реабилитации, дополняющий медицинское лечение. Танец способен снижать выделение стрессовых гормонов (кортизола и норадреналина) и повышать секрецию дофамина — нейромедиатора, связанного с ощущением удовольствия, подобно тому, как это происходит при физической активности. Кроме того, танец усиливает осознание тела и предоставляет креативный невербальный способ самовыражения, позволяя прорабатывать эмоции, которые сложно «проговорить» или которые выходят за пределы слов.

Влияние танцев на психику

Пилотное исследование включало семерых подростков с диагнозом легкой или умеренной депрессии. В рамках проекта они создавали танцевальную композицию, отражающую их желаемое будущее, используя танцевальную импровизацию и технологию 3D-захвата движения.

Полученные результаты: уменьшение симптомов депрессии, повышение самооценки и самосознания, улучшение способности перерабатывать «визуализированные» эмоции, ощущение принятия и поддержки сверстников.

Участники подчеркивали, что атмосфера принятия и доверия, а также чувство принадлежности к группе способствовали развитию их отношений с собственным телом. Работа с собственным телом и его возможностями перерастала в встречи с собственным «я», ведя к самореализации и самовыражению.

Старший научный сотрудник Ханна Пойола, доцент в области многодисциплинарных исследований здоровья и благополучия:

«Депрессия может нарушать интероцепцию — восприятие внутренних телесных ощущений. Сбои интероцепции распространены при депрессии, тревожных расстройствах и алекситимии (проблема в распознавании своих чувств), и нередко человек испытывает негативный образ собственного тела. В этом контексте танец работает как инструмент восстановления связи с собственными телесными ощущениями».

Увидеть себя со стороны

Ключевым элементом для участников стало то, что с помощью 3D-захвата движения они могли визуализировать свой опыт депрессии и представление о желаемом будущем. Технология предоставляла анонимную и конкретную форму движения для широкой аудитории, а также давала возможность посмотреть на себя со стороны. Такое внешнее наблюдение способствовало рефлексии личных ценностей и установок и помогало более осознанно прорабатывать корни депрессии.

По мнению Пойолы, для участников это открыло путь к самореализации — вовлечению в осмысленную деятельность, приносящую радость и удовлетворение, и переживанию чувства целеустремленности. Таким образом, творческая практика в сочетании с цифровыми методами стала не только терапевтическим инструментом, но и средством личностного развития.