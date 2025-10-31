Психология зрелого возраста: как и почему меняются мужчины после 40 лет

В​‍​‌‍​‍‌ возрасте после 40 лет мужчины порой сильно меняются. Тот, кто раньше был деспотом в семье, может стать мягким и спокойным, а бывший лидером и зажигалкой мужчина — замкнуться в себе и стать тихим. О том, почему так происходит, рассказывает портал «Би-порт».

Причина таких перемен кроется в страхах и сомнениях мужчины. Внешние изменения мужчины вызывают у него растерянность и тоску. Очень важно показывать, что женщину все так же интересует ее партнер, что он ей по-прежнему важен.

После 40 лет мужчины очень болезненно реагируют на манипуляции и холод в отношениях. В этом возрасте они хотят все получать четко и ясно: какие у тебя намерения, что тебе нужно, какие чувства испытываешь? Магия молчания и намеков успешна у 20-30-летних, но после 40 лет она не подходит.

Н​‍​а этом жизненном этапе у мужчин часто появляется ощущение собственной ненужности. Нередко дети покидают родительский дом, следом уходит карьера, а вместе с ней и социальная роль.