Назван простой способ повысить удовольствие от секса

Ученые из Университета Карачи выяснили, как распространенные формы физического взаимодействия между партнерами влияют на уровень удовольствия от секса и эмоциональную близость. Работа опубликована в журнале WebLog Journal of Reproductive Medicine (WJRM).

Авторы отметили, что многие аспекты человеческой сексуальности остаются слабо изученными с точки зрения нейрофизиологии и психологии. В новом исследовании специалисты попытались объединить данные о биологических реакциях, гормональных механизмах и восприятии доверия, чтобы понять, как телесные контакты влияют на отношения внутри пары.

«О человеческом поведении в интимной сфере много говорят в обществе, но научных данных о его физиологических и эмоциональных аспектах до сих пор недостаточно, — пояснил автор работ, психолог Рехан Хайдер из Университета Карачи. — Мы стремились рассмотреть этот вопрос с точки зрения эволюционной психологии и нейробиологии, без культурных стереотипов и оценочных суждений».

Первая часть исследования носила смешанный характер: в ней участвовали взрослые пары в возрасте от 18 до 50 лет. Ученые сопоставили наблюдения и анкетные данные, чтобы выявить, как телесные взаимодействия во время близости связаны с чувством удовлетворенности от секса и доверием между партнерами.

Результаты показали, что большинство участников связывают такие формы контакта с повышением эмоциональной вовлеченности и ощущением безопасности. Эти реакции сопровождались выбросом гормонов, отвечающих за социальную привязанность — окситоцина и пролактина.

«Мы были удивлены тем, насколько последовательно участники описывали чувство близости и спокойствия, возникающее во время телесного взаимодействия, — отметил Хайдер. — Это говорит о недооцененной психологической составляющей, выходящей за рамки физиологических реакций».

Исследователи также опросили 500 мужчин и выяснили, что телесный контакт приносит удовлетворение не только партнерше, но и самому мужчине — усиливая чувство привязанности и эмоциональной связи. Ученые предполагают, что этот эффект связан с активацией гормональных механизмов доверия и социального сближения.

В выборку вошли и 120 женщин, чьи ответы показали: восприятие собственных телесных зон как источников нежности и доверия усиливает общее чувство близости и снижает тревожность.