Почему приснился секс с бывшим: что говорит психология

Сон, в котором вы занимаетесь любовью с бывшим, может выбить из колеи. Сначала появляется смутное беспокойство: «А что это значит? Все ли я пережила?». Появляются тревога, стыд, чувство вины. «‎Рамблер» разобрался, почему на самом деле нам снится секс с бывшим и значит ли это, что мы хотим его вернуть.

По данным Sleep Foundation, около 25 процентов людей хотя бы раз видели сон о сексе с бывшим партнером. Исследования подтверждают: интимные сны с бывшим встречаются чаще, чем с текущим партнером. Опубликованный в PMC анализ отмечает, что сны о бывших включают больше эротической активности и эмоциональной интенсивности, чем обычные сны. Иными словами — вы не одиноки, и это вовсе не повод обвинять себя.

Важно запомнить: сновидение не равно желанию. Сновидец не обязательно хочет вернуться к бывшему. Как отмечают эксперты, такие сны скорее отражают эмоциональные процессы, нежели прямую сексуальное или романтическое влечение.

Что может означать такой сон?

1. Потребность в завершении

Если разрыв отношений был очень болезненным, непредсказуемым или партнер просто молча испарился, не удосужившись даже с вами попрощаться, подсознание может «возвращать» бывшего во сне как возможность завершить истории. Вы можете видеть секс с ним не потому, что хотите именно его, а потому что в прошлом связь осталась незакрытой. Специалисты называют это «психологической обработкой».

2. Жажда эмоций

Ваш бывший мог давать вам чувства, которые вы сейчас не ощущаете: силу, внимание, новизну, заботу, страсть. В таком случае эротический сон с его участием будет отражать потребность ощутить эти эмоции вновь. В обзоре на Verywell Mind отмечают:

«Сны о сексе с бывшим редко сигнализируют о желании вернуться, скорее это отражение эмоциональных нужд»

3. Поворотный момент

Иногда такие сны появляются именно тогда, когда вы стоите на пороге перемен: новая работа или отношения, переезд или просто желание другой жизни. Согласно порталу Prevention, сон о сексе с бывшим нередко служит маркером того, что нужно что-то менять, оживлять или отпускать.

Как растолковать такой сон?

Шаг 1 — зафиксируйте сон. После пробуждения сразу запишите ключевые детали: кто был, где, что чувствовали. Эмоции важнее сюжета. Эта фиксация помогает отделить сон от страха и паники.

Шаг 2 — задайте себе вопросы:

Как я себя чувствовал(а) после пробуждения?

Что бывший давал мне?

Чего мне сейчас не хватает в отношениях?

Есть ли что-то незакрытое или непрожитое о прошлом?

Шаг 3 — переключите внимание. Если сон повторяется и уже даже вызывает тревогу, переключитесь на текущую жизнь:

поговорите с партнером о своих переживаниях;

займитесь тем, что откладывали (хобби, обучение, спорт);

ведите дневник эмоций.

Шаг 4 — обратитесь за профессиональной помощью. Если такие сны сопровождаются чувством вины, тревогой, приводят к бессоннице или влияют на дневное состояние — стоит обратиться к психологу или психоаналитику.

Когда вы просыпаетесь от сна с бывшим и чувствуете растерянность, дайте себе время. Такие сны часто появляются на стыке прошлого и нового этапа вашей жизни и являются всего-навсего инструментами подсознания, способом разобраться с прошлым, понять себя и двигаться дальше.

