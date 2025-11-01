Психолог дала советы, как перестать контролировать мужа и начать ему доверять

Многие воспринимают излишний контроль над своим партнером как заботу, однако на деле — это маскировка тревоги, которая может разрушить отношения. Бизнес-психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай дала несколько советов, как начать доверять своему возлюбленному.

Психолог отмечает, что установка «только я все проконтролирую — и будет порядок» зачастую идет из детства. Эксперт подчеркивает, что гиперопека зачастую заставляет близких людей замыкаться и перекладывать ответственность. Куликова-Цай отмечает, что избыточный контроль в 70 процентах случаев ведет к разрыву.

Медиатор советует разобрать свой страх: уделить ему несколько минут и понять, чего на самом деле боится человек. Эксперт также считает необходимым успокаивать нервную систему: практика дыхания помогает снизить стресс.

Также стоит делегировать задачи по правилу 70 на 30: пусть муж готовит ужин три раза в неделю — здесь нужно не контролировать партнера, а поддерживать. Уровень откровенности в семье можно поднять, подбирая нужные слова.

Наконец, эксперт советует внедрить в отношения модель BRAVING, основанную на принципах построения доверия. В нее входят личные границы, надежность, ответственность, уязвимость, целостность, безоценочность и щедрость.

— Мир не рухнет без вашего надзора — он расцветет от доверия, — отметила Куликова-Цай в беседе с Life.ru.

