Как меняется мозг мужчин после появления у них ребенка

Решение заводить детей может быть одним из самых важных в жизни человека. Психологи, которые изучают благополучие, столкнулись с так называемым парадоксом родительского счастья. С одной стороны, люди, ставшие родителями, сообщают о более плохом настроении и большем уровне стресса и депрессии в повседневной жизни, чем взрослые без детей. С другой стороны, в целом они больше удовлетворены жизнью. Учёные решили узнать, с чем это противоречие может быть связано.

В рамках нового исследования команда учёных предположила, что большинство молодых отцов будут сообщать об увеличении осмысленности жизни примерно через шесть месяцев после рождения первого ребёнка по сравнению с временем беременности их партнёрши. Однако вместо этого у 88 мужчин специалисты обнаружили примерно равное распределение между теми, у кого осмысленность жизни увеличилась или уменьшилась. Только около 50% опрошенных считали, что в их жизни появилось больше смысла.

Из всех участников также 35 человек согласились на сканирование мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) до и после рождения у них ребёнка. У людей с позитивным восприятием родительства по итогу было больше изменений в связях в частях мозга, которые важны для самоконтроля (средняя лобная извилина) и эмпатии (надкраевая извилина). Те же, кто испытывал более негативные эмоции по поводу родительства, продемонстрировали изменения в сенсорной коре и мозжечке, которые могут быть связаны с гиперэмоциональной чувствительностью к сенсорной информации.

Отцы, которые сохранили чувство смысла в жизни после рождения ребёнка или у которых оно усилилось, имели больше связей в таких областях, как островковая кора и височный полюс. Они играют ключевую роль в интеграции эмоций и чувств человека с его более широким чувством идентичности. Это позволяет предположить, что такие отцы, как правило, процветают.

Получается, что отец может чувствовать себя подавленным бессонными ночами, но при этом воспринимать это как часть осмысленного существования. Другими словами, сложные эмоции, с которыми он сталкивается в краткосрочной перспективе, могут стать независимыми от долгосрочного чувства удовлетворения, возможно, потому, что в основе этих двух процессов лежат разные процессы в мозге.

Таким образом, то, делает ли родительство счастливее, связано не с детьми, а с тем, является ли это целью самого человека. Более ранние исследования также показали, что простое представление себя как находящегося в пути героя делает нас психологически устойчивее. То есть даже негативный опыт может не иметь особого значения, пока человек воспринимает свои чувства как часть истории, которая для него имеет смысл.