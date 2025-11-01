Как быстро убрать чужой негатив

Энергетическая гигиена: как быстро снять стресс и убрать чужой негатив
Есть несколько несложных упражнений, позволяющих освободиться от злосчастной энергетики после встречи с неприятными собеседниками. О них рассказывает в своем блоге автор канала Healthy.
Так называемую встряску, которую мы позаимствовали у цигуна, имеет смысл делать стоя: мы начинаем с легких ударов пяткой по полу, а затем добавляем потряхивания руками, чтобы получить нечто похожее на дрожь.
Также можно на одну минуту подержать кончики пальцев под холодной водой, визуализируя, как вся негативная энергия уходит туда. Можно попробовать наклоны вперед с вытянутыми руками: на вдохе мысленно вдыхается энергия позитива, на выдохе — уходит в землю негатив.