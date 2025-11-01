Как быстро убрать чужой негатив

Есть​‍​‌‍​‍‌ несколько несложных упражнений, позволяющих освободиться от злосчастной энергетики после встречи с неприятными собеседниками. О них рассказывает в своем блоге автор канала Healthy.

Так​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ называемую встряску, которую мы позаимствовали у цигуна, имеет смысл делать стоя: мы начинаем с легких ударов пяткой по полу, а затем добавляем потряхивания руками, чтобы получить нечто похожее на ​‍​‌‍​‍‌дрожь.

Также​‍​‌‍​‍‌ можно на одну минуту подержать кончики пальцев под холодной водой, визуализируя, как вся негативная энергия уходит туда. Можно попробовать наклоны вперед с вытянутыми руками: на вдохе мысленно вдыхается энергия позитива, на выдохе — уходит в землю негатив.