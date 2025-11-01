Психологи объяснили, почему нас тянет на неприятные развлечения

Международная группа учёных обнаружила, что любовь к страшным фильмам, экстремальным квестам или очень кислой пище объясняется не только жаждой острых ощущений. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychology & Marketing, люди сознательно идут на неприятные переживания ради ощущения психологически насыщенной и разнообразной жизни.

Этот феномен, известный как контргедонистическое поведение, получил новое объяснение. Ранее считалось, что за ним стоит простое стремление к риску или поиск необычного опыта. Однако серия экспериментов с участием более 2000 человек показала, что главной мотивацией является желание личностного роста.

Участникам предлагали, например, оценить своё желание посетить «дом с привидениями» или попробовать чрезвычайно кислое блюдо. Оказалось, что те, кто в целом стремился к психологически богатой жизни, полной сложных и меняющих взгляд на вещи событий, гораздо чаще были готовы на такой опыт. Этот выбор не зависел от их склонности к риску.

По словам авторов работы, это объясняет популярность многих осознанно неприятных занятий — от бега марафонов до просмотра душераздирающих драм. Люди идут на них не ради сиюминутного удовольствия, а ради чувства внутреннего развития и получения глубокого, преобразующего опыта.