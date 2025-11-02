Психолог объяснил, почему не надо бояться ссор

Романтические представления о семейной жизни гласят, что в счастливых парах просто нет места скандалам с выяснением отношений. И естественно, когда супруги начинают ссориться, они воспринимают, что это первый признак неблагополучия в отношениях. Нужно ли вообще бояться ссор и означают ли они разлад в семье? Об этом мы поговорили с кризисным психологом Натальей Рачковской.

Большая разница

– Принято считать, что близкие и по-настоящему любящие друг друга люди не ссорятся. Являются ли ссоры сигналом неблагополучия в отношениях?

– На самом деле ссора сама по себе – это не признак неблагополучия, разрушения семьи, а просто сигнал о том, что у партнёров есть какие-то разногласия или разные потребности.

Это совершенно естественно, потому что мы все разные люди, у нас разный бэкграунд, разное воспитание, разные потребности, разные темпераменты. И даже если люди в целом похожи, так бывает, всё равно у них будут какие-то различия. Это нормально. И два взрослых человека не могут жить вместе и никогда не сталкиваться с этими различиями.

Но очень важно различать конструктивную и деструктивную ссору. Конструктивная ссора – это когда два человека высказывают своё недовольство без унижения, без перехода на личности.

Например, мне обидно, когда ты задерживаешься и не предупреждаешь. Я чувствую себя ненужной, и, пожалуйста, пиши мне, если ты задерживаешься на работе.

А что такое деструктивная ссора? Это когда в ход идут крики, оскорбления, угрозы, манипуляции. «Ты эгоист! С тобой невозможно жить! Как так вообще можно поступать?». Такие ссоры, конечно же, не решают проблему, они только разрушают отношения, разрушают самооценку партнёров.

Поэтому страшна не сама ссора, а её форма. В благополучной семье конфликт становится точкой роста, точкой, из которой мы лучше понимаем друг друга, сближаемся. А в неблагополучной семье это начало разрушения отношений.

– Есть и другое мнение, что в семьях, в которых вообще не случается ссор, не хватает эмоциональной близости и искренности. Супруги стараются постоянно держать себя в узде, не открываясь друг другу. Является ли полное отсутствие ссор тревожным сигналом?

– Действительно, бывает, когда партнёры избегают любого конфликта, сглаживают углы бесконечно, замалчивают недовольство, держат свои эмоции внутри. Со стороны может казаться – какая прекрасная семья, всё у них так тихо, мирно. Но на деле это является признаком того, что между супругами очень сильная эмоциональная дистанция. Они не могут открыться друг к другу, они не решают вопросы, а просто прячут их под ковёр. Они там до поры до времени копятся, и в конечном итоге это обязательно закончится либо взрывом – и хорошо, если он приведёт к тому, что всё-таки проблемы решатся, – либо это закончится тем, что кто-то из них в один прекрасный момент так же тихо, мирно соберёт вещи и уйдёт.

То есть отсутствие ссор на самом деле не обязательно означает идеальную гармонию. Это может означать и страх близости либо у одного из партнёров, либо у обоих.

Я периодически слышу такое от клиентов: мы никогда не ссорились, а потом он ушёл. Просто взял и ушёл на ровном месте, всё так было прекрасно. Не было прекрасно, просто это копилось внутри.

Кризисный момент

– Как часто в идеале в семье могут случаться ссоры?

– Это зависит всё-таки от многих факторов. Например, людям с более спокойным темпераментом на какие-то вещи проще закрывать глаза.

Влияет и количество различий. Бывают люди, которые больше схожи друг с другом, а бывают люди, у которых этих различий больше.

Опять же, в разные периоды жизни семьи может быть разное количество ссор. Обычно учащающиеся ссоры являются признаком кризиса в семье.

Но кризисов тоже бояться не надо. Вся наша жизнь состоит из каких-то кризисов. И семейная жизнь в том числе. И если люди умеют ссориться, то они как раз проходят этот кризис и становятся ближе.

Самое главное – это не частота ссор, а их последствия. Хороший индикатор, если после конфликта всем становится легче. Появляется какая-то ясность, партнёры чувствуют себя ближе, находится совместное решение вопроса.

А если после ссоры остаётся обида, недоверие, ощущение, что меня опять не услышали, значит, пара ссориться не умеет. Этому нужно учиться.

– А как научиться ссориться? Существует ли какой-то набор основных правил этот счёт?

– Да, есть, конечно, правила, которые работают почти всегда. Это правила конструктивного поведения в конфликте.

Первое – это известные всем «я‑сообщения». Когда вы говорите о себе, о своих чувствах, о своём восприятии ситуации, а не о партнёре. То есть вместо того, чтобы сказать «ты всегда меня доводишь» или тем более «ты козёл», лучше сказать, что «мне больно, когда ты вот так делаешь, я чувствую себя ненужной».

Следующее важное правило – обсуждать поступки, а не личность. То есть, вместо того, чтобы сказать, «ты ленивая свинья», лучше сказать «мне неприятно, когда ты не убираешь за собой посуду». Вроде бы об одном и том же, но совершенно разными словами.

Не стоит использовать обобщающие слова – всегда, никогда. Они закрывают возможность дальнейшего диалога и переводят конфликт в форму неконструктивной ссоры.

И ещё одна рекомендация – особенно тем людям, которым сложно справляться со своими эмоциями, – это делать паузы. То есть если вы вдруг понимаете, что вас настолько сильно захлёстывают эмоции, что только и хочется кричать: «Ты козёл, ты мне всю жизнь испортил», лучше остановиться. Сказать: «Я сейчас не справляюсь со своими эмоциями, давай мы остановимся и вернёмся к этому разговору, когда остынем».

Или вы видите, что вашего партнёра заносит – тоже можно предложить остановиться и вернуться к разговору попозже.

Очень важно держать в голове, что результатом ссоры должен быть поиск решения, а не победителя. Задача не победить в споре, не переиграть своего партнёра, не доказать свою правоту, а найти какое-то совместное решение.

Пошли на мировую

– А как правильно мириться? Кто должен делать первый шаг? Одни считают, что женщина, потому что ей пристало подстраиваться под мужчину. Другие – что мужчина, потому что его обязанность беречь и защищать женщину. Третьи – что тот, кто умнее. А как на самом деле?

– На самом деле нет таких правил. Здесь главное не кто сделал первый шаг, а что за этим стоит. Это должно всегда идти из готовности восстановить контакт. И не потому, что я женщина, я должна, потому что я мудрее. Или я мужчина, я должен, потому что я сильнее. А я делаю этот шаг потому, что для меня важны отношения.

Здесь важно отказаться от стереотипов и всё-таки каждому партнёру быть готовым двигаться навстречу друг другу.

– Когда люди мирятся, обязательно ли это предполагает, что кто-то один должен извиниться? Не секрет, что некоторым людям бывает трудно попросить прощения. Надо ли в этом случае заставлять человека это делать?

– Да, на самом деле людям часто бывает сложно просить прощения. И это, конечно, связано с детством. Либо ребёнка заставляли принудительно просить прощения, когда он не чувствовал себя виноватым, или не понимал, в чём провинился. Или извинение было способом наказания и унижения: «Проси прощения». И человек привыкает, что просить прощения – это унижение.

И идеальный вариант, если человек с этим разберётся и всё-таки поймёт для себя, в чём причина. Потому что, когда человек словами приносит извинения, это, по сути, является признанием той боли, которую он причинил другому, и своей ответственности.

Но здесь ещё играет роль, насколько для партнёра это важно. То есть для кого-то очень важно услышать «прости меня». А кому-то достаточно, что человек просит прощения какими-то другими способами, Меняет своё поведение, проявляет свою заботу, внимание, делает какой-то жест.

Самое главное, чтобы в результате партнёр, которого обидели, понял – мои чувства замечены, на меня не наплевать.

А если партнёр не признаёт свою ответственность, свою вину за конфликт, то возникает ощущение несправедливости. И эта несправедливость копится, что в итоге приводит к проблемам в отношениях.