Пять идей для ноябрьских веселых выходных

Ноябрь создан для маленьких радостей, которые возвращают вкус к жизни. Выйти на улицу, пройтись, потом собраться дома, смеяться и играть — простая формула хорошего настроения. Пока природа готовится к зиме, самое время вспомнить: движение, контакт и смех — лучшие антидепрессанты межсезонья. Долгие выходные пройдут очень весело, если наполнить их играми и маленькими приключениями. Вот пять активностей, которые легко впишутся в любые выходные.

© Freepik

Спортивное ориентирование: квест на свежем воздухе

Для тех, кто устал от залов и однообразных прогулок, спортивное ориентирование превращает обычный лес или парк в карту с тайными точками. Бежать не обязательно — можно идти в своем темпе, главное — находить ориентиры и отмечать чек-пункты. Это тренирует внимание, пространственное мышление и чувство времени. Особенно приятно делать это в компании друзей или семьи: кто-то читает карту, кто-то ищет отметку, кто-то фотографирует. Идеально и для тимбилдинга, кстати — вдруг не знаете, чем развлечь сотрудников в выходные.

Семейное соревнование по спортивной ходьбе

Идея проста: измерьте шаги на фитнес-браслетах, выберите дистанцию — скажем, три километра — и устройте мини-турнир. Побеждает не тот, кто быстрее, а тот, кто дошел с улыбкой и не сдался на середине (сбиваться на бег нельзя!). Такие прогулки делают семью настоящей командой, можно выбрать набережную, парк или школьный стадион, захватить термос с чаем и устроить грандиозный пикник на финише, конечно.

«Крокодил»: вечер без экранов

Настоящая классика — бумажки со сложными и забавными заданиями, фееричная пантомима, угадывания, и вот уже все хохочут до слез. Эта игра возвращает живое общение — без телефонов и новостей, от которых сводит скулы. Можно добавить уровень сложности: включить в список не только слова, но и пословицы или фильмы. И не забудьте про музыку: она создает нужный драйв и помогает раскрепоститься даже самым серьезным игрокам. Ну и тортик не помешает — или что вы там любите всей толпой.

Дженга: терапия внимательности

Кажется, будто это просто игра с деревянными башенками, но на деле — идеальный тренажер для концентрации. Выстраиваете конструкцию, по очереди вытаскиваете брусочки, стараясь не обрушить башню — смех, азарт и легкий всплекс адреналина прилагаются. Отличный способ провести вечер в теплом, как сейчас принято говорить, ламповом режиме, и почувствовать момент здесь и сейчас.

Лото: как в детстве

Звук стука бочонков в мешочке, локальные мемы (как у вас называется число 77? А 11?), запах чая и споры, кто закроет карточку первым — словом, почти как в далекое и полузабытое уже залитое неярким солнечным светом воскресенье у бабушки. Простая, почти медитативная игра, которая собирает всех за одним столом и стирает возраст, проблемы и вопросы.