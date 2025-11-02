Почему юного певца Дмитриенко полюбили женщины за 30

Певец Ваня Дмитриенко стал известен всей стране в 2021 году, когда выпустил трек «Венера — Юпитер». На тот момент парню было всего 15 лет. Теперь уже 20-летний Дмитриенко переживает новую волну популярности, причем не только среди ровесников. Музыкант стал популярен и среди миллениалов. Женщины в возрасте от 30 лет и старше восхищаются не только творчеством певца, но и им самим как мужчиной. Нормально ли такое влечение по отношению к едва достигшему 20-ти молодому человеку, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Массовый психоз

Психолог Олеся Жихарева предположила, что такой интерес к Дмитриенко может быть вызван модными тенденциями. Она напомнила, что в Средние века частым явлением были массовые истерические психозы.

Чаще всего истероидности подвержены именно женщины. Истерия всегда имеет свою моду, в том числе и на мальчиков. Когда-то было модно падать в картинные обмороки, а теперь — влюбляться в Ваню, — считает психолог.

На какой-то промежуток времени такие «модные истерии» как явление начинают носить массовый характер, отметила эксперт. Возможно, всеобщая «влюбленность» в Дмитриенко связана именно с этим, полагает Жихарева.

Если же рассматривать эту тенденцию не с точки зрения конкретного певца, а с точки повышенного интереса женщин к юношам помладше, то это можно просто объяснить природой человека.

Перед стартом женского увядания, так же как и перед стартом мужского увядания, начинается выработка гормонов. Женщины и мужчины влюбляются, — рассказала собеседница «ВМ». — Как правило, при таких влюбленностях объектом воздыхания становится партнер помладше. Такая особенность поведения может проявиться у многих людей и будет объясняться выработкой гормонов. Это существует, и это факт. Но смотрятся такие пары нездорово.

Кажется одиноким

Психолог Андрей Зберовский отметил, что в таком повышенном интересе взрослых женщин к молодому исполнителю нет ничего особенного — как известно, «любви все возрасты покорны».

К тому же он уже известный мужчина. Женщин тянет на успешных мужчин, которые уже добились славы, — уверен эксперт. — В общем понимании Дмитриенко будто бы «застыл» между этапом «материнского тепла» и образом взрослого брутального мужчины с женой и детьми. То есть он такой «вакантный», востребованный. И возникает такое психологическое ощущение, будто ему не хватает женщины рядом. И поклонница думает: вот именно я, взрослая женщина, понимающая толк в любви и отношениях, смогу ему дать счастье в жизни.

Поэтому пока Дмитриенко не женится и не заведет детей, он так и будет оставаться предметом интереса для женщин, заверил психолог.

Все пройдет, когда он станет папой

По мнению Зберовского, как только Дмитриенко вступит в брак и станет отцом, женская аудитория в возрасте от 30 до 40 лет может утратить к нему интерес именно как к мужчине.

Он хороший исполнитель, и к тому же его возраст, отсутствие жены и детей объясняют увлеченность женщин им. Ничего страшного в этом нет. Сейчас Дмитриенко по сути переходит от юношества к взрослой жизни, и в этом статусе он привлекает как аудиторию моложе, так и постарше. Как только он завершит свое социальное позиционирование браком, он уже «перейдет в следующую категорию» и будет пользоваться успехом у несколько иной аудитории, — заключил Зберовский.

Сердце певца уже не свободно. Его избранницей стала дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд.

Подробнее о том, кто такой Ваня Дмитриенко, можно прочитать в другом материале «ВМ».