Конфликтолог назвала самые частые ошибки при спорах

Преподаватель онлайн-магистратуры «Управление организациями и проектами» НИУ ВШЭ, эксперт по переговорам и конфликтам Дарья Орлова рассказала, что манипуляторы во время спора специально стремятся вывести собеседника на эмоции, чтобы перехватить контроль над ситуацией.

«Поэтому спокойствие и душевное равновесие являются инструментом, позволяющим сохранять ясность ума и, как следствие, управлять ходом разговора», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, также важно внимательно слушать собеседника, а не формулировать возражение или аргумент, чтобы понять настоящие ценности и мотивы человека, вступившего с вами в спор.

