Пока один из жителей нашей планеты готовится стать первым в мире триллионером (это Илон Маск, который запросил у акционеров Tesla вознаграждение в $1 трлн. за продолжение работы в компании), исследователи задаются вопросом: «Сколько денег нужно, чтобы человек был счастлив?» Науке есть, что сказать по этому поводу, пишет The Conversation.

Какая сумма достаточна для счастья?

Есть ли взаимосвязь между доходом и уровнем счастья? И сколько именно денег нам нужно, чтобы радоваться жизни? Попытки найти эту «волшебную» сумму предпринимались неоднократно, однако данные, полученные учеными, расходятся.

Например, в 2010 году в США вышло масштабное исследование на основе опроса 450 000 американцев. Было подсчитано, что для субъективного благополучия достаточно зарабатывать около $75 000 в год, что эквивалентно $111 000 в год на сегодняшний день (с учетом инфляции). В ходе работы ученые обнаружили, что более высокий доход улучшает оценку жизни, но не эмоциональное благополучие.

Эти два понятия, связанные с нашим восприятием реальности, не являются синонимами.

Эмоциональное благополучие включает повседневный опыт человека: оценивается частота и интенсивность переживаний радости, стресса, печали, гнева и других чувств, которые делают жизнь человека приятной или неприятной.

А оценка жизни — это субъективные мысли человека о своем существовании. Этот параметр ученые измеряли по 10-балльной шкале самооценки, которая известна под названием «Лестница Кантрила» (Cantril’s Ladder), где утверждение «моя жизнь прекрасна» соответствует 10-й ступени, а тезис «моя жизнь ужасна» — нулевой. Средний балл участников опроса по этой шкале составил 6,76.

Оценка жизни связана в первую очередь с доходом и образованием, а эмоциональное благополучие с другими параметрами: в том числе, с состоянием здоровья, наличием семьи, заботой о себе или — напротив — одиночеством, курением, болезнями и другими негативными факторами. Исследование подтвердило, что низкий доход связан с плохим эмоциональным благополучием и оценкой жизни, а более высокий доход улучшает оценку жизни людей, причем даже тех, кто изначально был обеспечен. Названная выше сумма $75 000 способствовала эмоциональному благополучию людей, но если доход увеличивается, человек все равно не чувствует себя более счастливым, потому что важны и другие факторы: например, возможность наслаждаться досугом, проводить время с близкими, отсутствие болезней, темперамент, жизненные обстоятельства.

«Низкий доход усугубляет эмоциональную боль, связанную с такими несчастьями, как развод, плохое здоровье и одиночество, — говорится в исследовании. — Мы пришли к выводу, что высокий доход покупает удовлетворенность жизнью, но не счастье».

Авторы подчеркивают, что найти денежный эквивалент счастью невозможно. Ведь повышение зарплаты на $100 воспринимается по-разному руководителем финансовых услуг и работником на минимальной ставке. Все дело в процентном соотношении: удвоение доходов окажет примерно одинаковое воздействие на обоих.

«Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным»

В 2024 году было проведено еще одно исследование на ту же тему. Мэтью Киллингсворт из Университета Пенсильвании тоже искал так называемое «плато денежного счастья», то есть предел, за которым большее количество денег перестает быть связано с большим счастьем. Вывод оказался иным, чем у коллег: богатые люди существенно и статистически значимо счастливее, чем люди, зарабатывающие $75 000 и даже $500 000 в год. И да, Илон Маск, вероятно, намного счастливее остальных людей на планете.

Исследование включало данные более 33 000 человек с доходом не менее $10 000 и еще более 2000 исключительно богатых людей с состоянием в миллионы долларов — участники жили в 17 разных странах мира, 50% из них были из США и Великобритании. Автор выяснил, что уровень счастья между самыми богатыми и самыми бедными людьми сильно отличается. Причем, разница между богатыми участниками и участниками со средним уровнем дохода была почти в три раза больше, чем разница между участниками со средним и низким уровнем дохода. Это противоречит стереотипу о том, что при определенном достатке наступает «плато денежного счастья».

Никакого предела обнаружено не было, и оказалось, связь прямая: чем больше у вас денег, тем вы счастливее и больше удовлетворены своей жизнью. Взаимосвязь богатства и счастья автор объясняет тем фактом, что деньги дают людям больше свободы жить так, как они хотят: вселяют в них чувство уверенности, помогают избежать страданий, поддержать здоровье и получать удовольствие.

Зарплата начальника тоже важна

То, что вы чувствуете по отношению к богачам, также влияет на вашу удовлетворенность жизнью. Люди с небольшими доходами острее ощущают социальную несправедливость. Ряд исследований показывает, что общество недовольно неравенством, а именно — разницей между зарплатами рядового сотрудника и начальства. Например, американцы предпочли бы, чтобы генеральный директор получал в пять раз больше, чем среднестатистический работник. В реальности же начальнику в крупнейших компаниях могут платить более чем в 300 раз больше, чем в среднем платят работнику в США. Австралийцы считают справедливым, чтобы зарплата генерального директора не превышала среднюю более чем в три раза. Но реальный разрыв здесь намного выше: руководители 100 крупнейших австралийских компаний заработали в прошлом году в 55 раз больше, чем среднестатистические работники.

Самые богатые 10% в мире владеют тремя четвертями мирового богатства, в то время как самая бедная половина владеет только 2%. Ученые утверждают, что крайнее неравенство в доходах значительно подрывает потенциальное счастье населения мира.

Как мы реагируем на выигрыш?

Сколько счастья можно было бы получить, если бы богатые перераспределили свои деньги в пользу более бедных? Могут ли внезапные переводы или выигрыш сделать людей счастливее?

В 2022 году был проведен интересный эксперимент: случайным образом были выбраны 200 человек из Бразилии, Индонезии, Кении, Австралии, Канады, США и Великобритании и одарены крупной суммой: $10 000. Деньги предоставили два анонимных спонсора.

Выяснилось, что люди в странах с низким уровнем дохода демонстрировали прирост счастья в три раза больше, чем в странах с более высоким уровнем дохода, включая Австралию.

Особенный эффект от этих внезапных переводов ощутили домохозяйства с ежегодным доходом ниже $123 000. Примечательно, что люди в этом эксперименте отдали более двух третей этих денег семье, друзьям, незнакомцам и благотворительным организациям, то есть также «поделились» деньгами.

Что на самом деле покупает счастье: время и отношения

Пока ученые спорят о «денежном плато», десятилетия международных исследований единодушны в другом: погоня за богатством и статусом ради самих себя часто подрывает благополучие.

Эта материалистическая гонка часто рождается из низкой самооценки и привычки постоянно сравнивать себя с другими, так как всегда найдется кто-то богаче.

Люди попадают на так называемую «гедонистическую беговую дорожку»: привыкают к новому уровню достатка и роскоши, и чтобы чувствовать тот же кайф, им уже требуется еще больше. Но самая большая цена этого бега — не в самих деньгах, а в том, чем приходится жертвовать ради них. Работа, необходимая для приобретения богатства, часто отнимает время, которое можно было бы потратить на хобби и, что самое важное, на близких.

Открытия Гарвардского исследования, которое отслеживало жизнь двух поколений людей начиная с 1938 года, однозначны: ключом к психическому и физическому благополучию являются глубокие, значимые отношения с другими людьми.

Здесь на помощь приходит классическая теория. Еще в 1943 году психолог Абрахам Маслоу показал в своей «иерархии потребностей», что путь к личностному росту начинается с удовлетворения базовых нужд — и здесь деньги играют критическую роль. Но как только эти базовые потребности (еда, жилье, безопасность) обеспечены, фокус смещается на более высокие потребности: такие как любовь и самореализация.

Современные исследования подтверждают эту логику, показывая, что стратегии, направленные на укрепление связей и личностный рост, куда эффективнее для счастья, чем простая покупка вещей. Яркий пример — осознанный выбор в пользу «достатка времени», когда человек предпочитает заплатить за выполнение нелюбимой работы, чтобы высвободить ценное время для себя и близких. Другой мощный инструмент — это «экспериентальные покупки», то есть траты не на вещи, а на впечатления, будь то ужин с близкими или путешествие. Подобные вложения способствуют благополучию, помогая развивать новые навыки, укреплять отношения и создавать воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь.

А есть ли предел у наших желаний?

Классическая экономика исходит из того, что потребности человека безграничны, а ресурсы для их удовлетворения ограничены. Именно эта аксиома оправдывает бесконечную гонку за экономическим ростом. Но что, если это не так?

Недавнее исследование Университета Бата, опубликованное в Nature Sustainability, поставило под сомнение этот фундаментальный принцип. Ученые предложили почти 8000 человек в 33 странах выбрать выигрыш в гипотетической лотерее, где главный приз составлял $100 млрд — сумма, которая сделала бы победителя самым богатым человеком на планете.

Результаты оказались поразительными: только меньшинство (от 8% до 39% в разных странах) выбрало максимальную сумму. Большинство же участников по всему миру оказались вполне скромны в своих фантазиях, удовлетворившись $10 млн или даже меньше. Например, в России и Индии более половины респондентов остановились на $1 млн или меньше.

Этот мысленный эксперимент показывает, что у большинства людей существует внутренний, психологический «предел насыщения». Люди не хотят бесконечных денег, они хотят достаточного количества для своей «идеальной жизни». Это открытие прекрасно согласуется с более ранними выводами о «плато счастья»: возможно, эмоциональное благополучие перестает расти не потому, что деньги теряют силу, а потому, что у многих просто заканчиваются запросы, которые эти деньги могут удовлетворить.

Таким образом, погоня за счастьем через богатство для большинства людей имеет свой логический предел. А бесконечный экономический рост, оправдываемый нашими «безграничными потребностями», оказывается, обслуживает запросы довольно узкого меньшинства — тех самых 10%, чьи аппетиты действительно кажутся ненасытными. Эта погоня, как заключают авторы, имеет все более разрушительные последствия для нашей планеты.