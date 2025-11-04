Психология троллинга: почему люди пишут гадости в интернете

Психологи из США раскрыли психологические механизмы, стоящие за троллингом в социальных сетях. Ученые из Университета Маршалла обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играет банальная зависть — чувство, заставляющее человека желать неудачи другим, а не стремиться к самосовершенствованию.

Откуда берется троллинг

В эксперименте участвовали 326 американцев, которые проходили стандартизированные психологические тесты. Исследователи оценивали их уровень нарциссизма, виды зависти и склонность к троллингу, пишет Psy Post.

Выяснилось, что троллинг начинается с нарциссизма. Люди с нарциссическими чертами характера чаще испытывают черную зависть к успехам других, что провоцирует их на провокационное поведение в сети.

Черная зависть также увеличивает желание смотреть антисоциальный контент, например, видео драк и конфликтов. Это дополнительно стимулирует троллинг. Также психологи пришли к выводу, что даже с учетом всех факторов нарциссизм напрямую влияет на склонность к троллингу, что указывает на сложность этого феномена.

Разные аспекты нарциссизма, такие как потребность во внимании или желание чувствовать свое превосходство, провоцируя других, также могут напрямую способствовать троллингу. В исследовании также отмечалось, что люди с более низким уровнем «приятности» показывают модели, сходные с теми, у кого высокий уровень нарциссизма.

Нарциссы бывают разные

Ученые отмечают, что их исследование выявило корреляцию между троллингом и нарциссизмом, но не причинно-следственную связь. Эксперимент не учитывал разные типы нарциссизма. Эти типы можно классифицировать по внешним проявлениям (грандизный, уязвимый/скрытый), по сферам доминирования (церебральный, соматический, духовный) и по характеру поведения (агрессивный, перверзный).

Грандиозный нарцисс уверен в себе и требует восхищения, в то время как уязвимый проявляет скрытую неуверенность и повышенную чувствительность к критике. Церебральный нарцисс опирается на свой интеллект, соматический — на внешность, а духовный использует эмпатию в своих целях. Агрессивное поведение характерно для антагонистических нарциссов, которые используют власть, конфликты и пренебрежение для доминирования над другими, в то время как перверзные (токсичные) нарциссы используют моральное насилие и изощренные манипуляции, такие как газлайтинг.