Искусственный интеллект создает иллюзию идеальных взаимоотношений, минимизируя живое общение.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Зара Арутюнян.

«Любимая тема — цифровизация, искусственный интеллект и ChatGPT, который вообще всегда тебя любит, ничего от тебя не просит. Он такой друг, который и в беде не бросит, лишнего не спросит, всегда скажет, что ты лучше всех, ты на свете всех милее, всех прекрасней и белее, ты всегда прав, всегда молодец, всегда тебя поддерживает. Он сидит в электрической коробке, ничего от тебя не требует, не напивается, пьяный в баре не звонит и не просит его вывезти в два часа ночи. Иллюзия идеального друга. Мне кажется, лет через 50 люди и слово такое «друг» забудут».

Ранее психолог Мария Манина констатировала тенденцию на поверхностную дружбу. Современным людям проще создавать новые связи, чем выстраивать глубокие отношения с одним человеком, пояснила специалист.