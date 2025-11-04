Взрослые увлекаются не карьерой, а детскими игрушками — почему так происходит

Психолог Скандинавского Центра Здоровья Елена Шидловская объяснила тягу россиян к детским игрушкам. Соответствующий комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, увлечение игрушками во взрослом возрасте не является признаком инфантилизма. Чаще всего это форма самопомощи и способ восстановить связь со своей детской частью. В таком случае покупка игрушки — это не каприз, а попытка дать себе то, чего когда-то не хватало, некий символ реализованной детской мечты.

Особенно характерно это для тех, кто вырос в эпоху дефицита — детей 1960–1980-х, отмечает специалистка. «Игрушки тогда были редкостью и ценностью: их берегли, зашивали мишек, чинили машинки. Поэтому люди этого поколения часто возвращают себе приятное чувство обладание игрушкой через коллекционирование», — пояснила она.

Кроме того, коллекционирование игрушек может быть и источником ресурса — оно развивает усидчивость, внимание к деталям, вкус, помогает справляться со стрессом и делает человека более чутким родителем.

