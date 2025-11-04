Что на самом деле отличает хладнокровного психопата от обычного человека

Группа исследователей из Пенсильванского университета выявила ключевые различия в структуре мозга психопатов, которые могут объяснить их эмоциональную холодность, импульсивность и склонность к манипуляциям. Результаты исследования, опубликованного в Европейском архиве психиатрии и клинической нейронауки, указывают на глубокие нейробиологические причины антисоциального поведения.

С помощью МРТ учёные проанализировали мозг 39 мужчин с высоким уровнем психопатии и сравнили его с мозгом здоровых людей. Оказалось, что у психопатов уменьшены объёмы в базальных ганглиях, таламусе и мозжечке, которые отвечают за движение, обучение и координацию. Однако наиболее значимые изменения затронули орбитофронтальную кору и островковую долю — зоны, связанные с контролем эмоций, импульсов и социальным поведением.

Кроме того, у психопатов ослаблены связи между участками мозга, ответственными за эмпатию, чувство вины и моральные суждения. Это объясняет, почему они не испытывают угрызений совести и могут причинять вред другим без сожалений.

Особое внимание учёные уделили миндалевидному телу, которое у психопатов функционирует некорректно. Эта область регулирует страх и распознавание эмоций, и её дисфункция приводит к холодности, отсутствию мимической эмоциональности и импульсивной агрессии.

Исследование также подтвердило связь психопатии с садизмом — стремлением получать удовольствие от чужих страданий. Эксперименты показали, что даже обычные люди могут проявлять садистские наклонности, например, в интернет-троллинге или жестоком обращении с животными.

По мнению учёных, эти открытия помогут в разработке методов ранней диагностики и терапии психопатических расстройств.