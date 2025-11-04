Как часто мужчины ревнуют своих жен к коллегам

Среди женщин в таком чувстве признались 16 человек из 100.

При этом мужчины чаще склонны скрывать свои эмоции. 8% респондентов заявили, что ревнуют, но молчат, тогда как среди женщин «ревнуют тихо» лишь 5%. Свои претензии открыто проговаривают по 11% представителей обоих полов, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Самые ревнивые — молодые мужчины, в деструктивном чувстве признался каждый пятый. Из них 15% третируют своими подозрениями партнёршу, а ещё 5% страдают молча. Женщин, открыто ревнующих своих мужчин к их сослуживицам, больше среди тех, кому 35-45 лет.

81% мужчин и 84% женщин утверждают, что ревность к коллегам вторых половин для них несвойственна.