Психолог предупредил о стирании границ между честностью и токсичностью

Искренность в общении иногда воспринимают как вторжение в личное пространство.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Зара Арутюнян.

«Честность и токсичность становятся синонимами. Я недавно задала вопрос молодой девушке, и она не знала, что мне ответить. У неё история была такая, что её мама сказала, что ей не нравится её подруга. Девушке это не нравится, и она не хочет, чтобы мама так говорила. Я говорю, вы хотите, чтобы она рот закрыла или чтобы она не думала об этом? Что мать должна делать, если она сказала, что ей не нравится подруга дочери? Это сразу маркируется как токсикоз, нарушение границ, вмешательство в личные дела взрослого человека. Нетоксичная коммуникация — это отдел цензуры, который должен сидеть в голове так, чтобы, прежде чем открыть рот, ты должна тысячу раз подумать, с какого места тебя обвинят в токсикозе — сталинский контроль. Токсичная полиция коммуникаций и нравов слишком мутирует дружбу. Потому что дружба — это искренность».

Ранее Арутюнян допустила исчезновение дружбы между людьми из-за нейросетей. Искусственный интеллект создаёт иллюзию идеальных взаимоотношений, минимизируя живое общение, пояснила она.