Ученый рассказал, как «пробудить» свое сознание

Некоторые люди описывают особые мгновения, когда все вокруг кажется необычно ярким, живым и значимым, а границы между собой и миром словно исчезают. Психологи называют это опытом пробуждения сознания — кратковременным состоянием расширенного восприятия, которое может изменить отношение к жизни. Британский психолог Стив Тейлор более 15 лет изучает такие состояния и пришел к выводу, что они имеют закономерные причины. По его данным, существует три основных «триггера» пробуждения. Работа опубликована в журнале The Conversation.

Первый — психологический кризис: стресс, депрессия или потеря. Около трети участников его исследований сообщали, что именно в моменты сильных потрясений внезапно испытывали чувство внутреннего покоя и единства с миром.

Второй — контакт с природой. Примерно четверть опрошенных описывали глубокие переживания при виде красивых пейзажей, во время плавания или прогулок в горах.

«Я чувствовала себя частью всего, полностью в гармонии с природой», — рассказала одна из участниц.

Третий фактор — духовная практика, включая медитацию, молитву или йогу. Такие практики способствуют внутренней тишине, при которой внимание становится обостренным, а восприятие — более ясным.

По словам Тейлора, в такие моменты снижается «автоматизм» восприятия: привычные фильтры внимания ослабевают, и человек начинает видеть мир как бы заново. Иногда к этому приводит не покой, а, наоборот, сильное эмоциональное потрясение — «временное разрушение привычных схем восприятия» может вызвать краткий выход за пределы эго.

Исследования показывают, что пробуждение сознания может иметь длительные последствия: повышается уверенность, оптимизм и чувство связи с жизнью.

«Даже если опыт длился несколько минут, он остается самым важным событием в жизни», — отметил учёный.

Хотя такие состояния нельзя вызвать по желанию, их вероятность можно повысить, создавая условия для внутреннего спокойствия — например, через медитацию или осознанное пребывание на природе.

