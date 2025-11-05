Эксперт объяснил, как влиться в рабочий процесс после праздников

Иногда влиться в рабочий процесс после праздников довольно сложно. Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, как сделать это «безболезненно».

По его словам, первый рабочий день следует рассматривать как адаптационный. Лучше не пытаться сразу решить накопившиеся вопросы — следует прийти на работу немного раньше, чтобы спокойно пообщаться с коллегами.

Далее необходимо провести ревизию задач. Нужно составить список и расставить приоритеты. Ноябрьские праздники — это небольшая пауза, поэтому организму проще вернуться в привычное русло.

— У коротких выходных есть преимущество: вам не требуется много времени на «раскачку». Часто бывает достаточно всего одного дня, чтобы снова почувствовать себя собранным. Начните с самых простых, рутинных задач — они помогут мягко вспомнить рабочий процесс, — цитирует Семеренко RT.

По данным ВЦИОМ, около 40 процентов россиян ежедневно чувствуют упадок сил, а две трети граждан испытывают усталость еженедельно. Эта тенденция, по сравнению с 2022 годом, только усиливается.