Мужчины раскрыли настоящее отношение к стимуляции пениса женской грудью

Мужчины раскрыли свое настоящее отношение к стимуляции пениса женской грудью. Эту тему они обсудили в разделе Sex форума Reddit.

Поделиться мужчин опытом попросила девушка, которая хочет предложить партнеру такой опыт, но боится, что ему этот эксперимент не понравится. Один из подписчиков раздела отметил, что ему очень нравится эта техника, однако требуется смазка.

«Прошлой ночью я впервые сделал это с женой, с которой мы вместе уже много лет. Я достиг оргазма так быстро! После небольшой прелюдии мы обычно начинаем с оральных ласк. Однако у нее воспаление, так что поцелуи и оральный секс были исключены. Лежа на ней, я терся об нее. Одно потянуло за собой другое, и мой пенис оказался между ее грудей. Я добавил немного смазки, а она использовала вибратор», – Will_nur_wissen, пользователь Reddit.

В то же время некоторые мужчины отметили, что они совершенно равнодушны к этой практике.

«Каждому свое, но мне такие вещи безразличны. Скорее всего, это зависит от индивидуальных особенностей; если мужчина сам проявит интерес, то, вероятно, все будет хорошо. В противном случае возникнет небольшая неловкость», — DeepConversation8, пользователь Reddit.

Еще один пользователь предупредил женщину, что опыт может показаться не таким увлекательным, как ей кажется.

«Это больше похоже на массаж, чем на мастурбацию, и это очень забавное зрелище. Лично мне нравится, когда женщина с сексуальным маникюром держится за свою грудь. Но, вероятно, вы большую часть времени будете тратить на то, чтобы не давать пенису выскальзывать. Это совершенно нормально, не думайте, что вы делаете что-то не так, если это происходит. Вам же, надеюсь, понравится шоу, потому что физически вы вряд ли почувствуете что-то еще», — Bunnymaster25, пользователь Reddit.

