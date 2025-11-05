В Госдуме объяснили, почему зумеры не стремятся работать «как все»

Многие говорят о том, что зумеры быстро устают от работы, из-за чего уходят в микропенсии: едут на море, отдыхают или меняют карьерные траектории. Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев раскритиковал подобное мнение.

© Вечерняя Москва

— Это не лень и не инфантильность, а естественная реакция на выгорание и на быстро меняющийся рынок труда. Люди ищут возможность передохнуть и развиваться. А рынок труда меняется из-за множества факторов, например, появления ИИ, развития интернета, — добавил депутат.

Толмачев уверен, что в этом нет ничего опасного. Главное — сохраняются результат, реальные навыки и желание расти. В работе ценится эффективность и качество.

Поэтому государство должно поддержать подобный подход, чтобы молодежь не выгорала и чувствовала уверенность в будущем, передает Life.ru.

На рынке труда России новая тенденция — стало популярным явление quiet cracking, когда сотрудники продолжают выполнять свои задачи, однако делают это без особого энтузиазма, потому что не чувствуют поощрения со стороны руководства. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, почему все чаще люди сталкиваются с таким «тихим явлением».