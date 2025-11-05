Психолог перечислила методы, которые помогут облегчить переживания при разводе

Бракоразводный процесс всегда вызывает стресс — это мощное эмоциональное потрясение для обоих супругов, сопоставимое по своему воздействию с утратой дорогого человека. Интегративный психолог, эксперт по отношениям Виктория Богунова объяснила, как правильно проживать развод.

Состояние человека, проходящего через развод, можно сравнить со скорбью. Первоначальное неприятие — осознание случившегося кажется невозможным. После появляется ярость — направленная на бывшего супруга, самого себя, обстоятельства.

Справиться с последствиями развода возможно, однако для этого нужно взять на себя ответственность за свое эмоциональное восстановление. Первое и главное — дать волю своим чувствам.

— Необходимо заново организовать свою жизнь. Развод разрушает старые основы, но предоставляет уникальную возможность для создания новых. Начните с малого: сформируйте новые ежедневные ритуалы, займитесь тем, что приносит удовольствие, — цитирует психолог РИАМО.

