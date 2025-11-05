Психолог посоветовала «просеивать слова через три сита» перед разговором

Необходимо проверять информацию на правдивость, полезность и доброжелательность.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Зара Арутюнян.

«Прежде чем открыть свой рот, нужно просеять через сито правды. Твой месседж должен быть правдивым. Второе — сито пользы. Это должно быть полезно тому, кому ты это говоришь. Ты не просто должен говорить ради того, чтобы сказать. На это нарциссам надо обращать внимание, потому что они все истории про себя говорят. Третье — сито доброты. Ты должна это делать для этого человека. Если я говорю человеку влюблённому: «дура, беги от него», я считаю, что говорю честную правду, потому что он козёл; я говорю для неё, потому что хочу её уберечь, и в этом есть смысл — я сделала, что могла».

Ранее Арутюнян предупредила о стирании границ между честностью и токсичностью. Искренность в общении иногда воспринимают как вторжение в личное пространство.