Названа идеальная разница в возрасте для долгих отношений

Не очень большая разница в возрасте скорее приведет к долгим и гармоничным отношениям, считает психотерапевт Элоиза Скиннер. Ее мнение опубликовало издание Metro.

По словам Скиннер, разница в возрасте от нуля до трех лет — идеальна, поскольку партнеры находятся на схожих жизненных этапах.

«Скорее всего, вы соответствуете ожиданиям друг друга в финансовом плане с точки зрения расходов, сбережений и инвестиций, а также в плане здоровья», — объяснила Скиннер.

Партнеры примерно одного возраста, добавила она, смогут заниматься одинаковыми активностями на выходных, честно разделять обязанности по уходу за детьми и даже путешествовать с одинаковыми целями.

В подтверждение своих слов специалистка сослалась на исследования, доказывающие, что уровень удовлетворенности отношениями снижается с течением времени у пар со значительной разницей в возрасте.

