Психолог объяснила желание совершать импульсивные покупки

За спонтанностью скрывается определённая цель на уровне подсознания. Психолог Юлия Королёва в беседе с NEWS.ru рассказала, в чём причина импульсивных покупок.

За спонтанным желанием что-то купить могут стоять различные потребности, которые нельзя удовлетворить необоснованной покупкой. Например, желание отдохнуть от рутины влечёт за собой покупку нового прибора для приготовления пищи или поход в кафе. Потребность поднять настроение и освободиться от негативных эмоций, снять усталость и стресс грозит приобретением товаров, которые ассоциируются с радостью и удовольствием, — сказала эксперт.

Кроме того, Королёва подчеркнула, что необходимость в признании проявляется желанием купить дорогую сумку, а потребность в самовыражении — приобретением одежды или интересных вещей.