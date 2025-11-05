Как избежать неловкости на свидании

Чтобы чувствовать себя комфортно на свидании, нужно знать базовые поведенческие нормы.

Кто приглашает

Продемонстрировать галантность должен мужчина — он может предложить несколько вариантов свидания. Но окончательный выбор места и времени — привилегия женщины.

Опаздывать на встречу нельзя. Если же такое происходит, нужно проявить уважение и предупредить заранее.

Как одеться и поприветствовать друг друга

Гардероб должен соответствовать ситуации и месту, где проходит свидание — в парке, кафе или дорогом ресторане.

Во время приветствия важно сохранять зрительный контакт и доброжелательность. Нужно держаться мягко и расслабленно.

Мужчине необходимо поухаживать за женщиной — например, помочь снять пальто. Аккуратный букет или маленький подарок усилит хорошее впечатление.

Но если партнер пришел на встречу с пустыми руками — не стоит расстраиваться. В эпоху онлайн-знакомств свиданий может быть несколько — и в следующие разы молодой человек открыто продемонстрирует серьезные намерения.

Как вести себя за столом

Нельзя пользоваться телефоном и прихорашиваться перед партнером — поправить макияж или прическу можно в дамской комнате.

Еще важно следить за осанкой — она влияет на уверенность и комфорт в общении.

Заказ стоит делать минимальный и не слишком дорогой — для женщины он может состоять из пирожного, салата, чая или кофе.

Оплачивать счет должен инициатор встречи. Если им стала партнерша, нужно вежливо сделать это самостоятельно. Если мужчина в этот момент решит проявить галантность — отказывать ему нельзя.

Как завершить встречу

Первое свидание не должно длиться долго — максимум 40 минут. Но нужно ориентироваться на комфорт в общении.

Терпеть неловкость не стоит — в любой момент каждый из партнеров имеет право сказать "спасибо, до свидания" и уйти.

Если все закончилось хорошо, мужчина должен проводить женщину до дома или же посадить в такси. При этом можно спланировать следующую встречу, передает слова эксперта "Тульская служба новостей".