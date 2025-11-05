Стало известно, когда взрослые начинают думать как дети

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что при перегрузке рабочей памяти взрослые теряют концентрацию и начинают принимать решения так же, как маленькие дети. Исследование опубликовано в Journal of Experimental Psychology: General (JEPG).

© Freepik

По словам профессора Владимира Слуцкого, у детей рабочая память недостаточно развита, поэтому они не всегда могут «удерживать в голове цель задачи» и эффективно концентрировать внимание. В результате их действия кажутся рассеянными. Чтобы понять причины такой поведенческой особенности, ученые провели исследование с участием 40 пятилетних детей и 71 взрослого добровольца.

Испытуемых попросили сыграть компьютерную игру. Ее целью был сборать виртуальных конфет у четырех инопланетных существ. Каждое существо выдавало разное количество конфет, о чем участники не знали заранее. Перед участниками поставили задачу получить как можно больше конфет.

У части взрослых была дополнительная задача на рабочую память — следить за потоком чисел на экране и называть вслух каждое второе нечетное число, когда они появлялись вместе.

Хотя все участники догадались, какое существо выдает наибольшее количество конфет, взрослые при повышении нагрузки на память часто выбирали других персонажей так же, как и дети.

По словам Слуцкого, рабочая память помогает формировать «карты внимания» — ментальные модели, которые направляют фокус на важную информацию и помогают эффективнее выполнять задачи. Если ресурсов памяти недостаточно, человеку приходится исследовать больше вариантов, чтобы компенсировать неопределенность.

Таким образом, перегрузка рабочей памяти у взрослых приводит к тем же проблемам с концентрацией, что и у детей. При этом «рассеянное» поведение малышей имеет положительный эффект: оно позволяет замечать больше деталей.

Ученые считают, что эти данные могут быть полезны для педагогики, помогая строить стратегии обучения, учитывающие естественные склонности детей к вниманию и исследованию.