Перечислены критерии идеального мужчины

В России 47% женщин считают, что идеальный мужчина должен быть старше своей партнерши. Об этом «Газете.Ru» рассказали онлайн-кинотеатр KION и дейтинг-приложение Twinby, которые провели опрос к премьере сериала «Близкое счастье».

© Freepik

Только 3% девушек допускают, что идеальный партнер будет младше их. Аналитики заявили, что в мегаполисах чаще выбирали ровесников или вообще не придавали возрасту значение. При этом в регионах средней полосы (Татарстан, Башкортостан, Ростовская, Челябинская области) в основном женщины предпочитают, чтобы мужчина был старше.

Еще один критерий идеального партнера, по мнению россиянок, — образование. Более 60% респондентов заявили, что мужчина с высшим образованием выглядит надежнее и перспективнее. 43% россиянок ответили, что у идеального партнера должен быть диплом об окончании бакалавриата, а 18% важно, чтобы мужчина прошел обучение в магистратуре.

Аналитики отметили, что 25% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет не придают значение уровню образования партнера. В городах-миллионниках большинство женщин 25-35 лет считают, что у мужчины должно быть высшее образование.

Больше половины россиянок уверены, что оптимальный доход для мужчины — 100-300 тысяч рублей. Еще 29% девушек заявили, что хотят встречаться с «очень обеспеченным» партнером. Однако большинство считает, что важнее не богатство, а стабильность.

Рост и телосложение также имеют значение. 35% женщин выбирают спортивное, атлетичное телосложение и рост выше партнерши. При этом некоторым зумерам и респонденткам 35+ нравятся мужчины худощавого телосложения, так называемые «skinny boy».

60% опрошенных женщин обращают внимание на ухоженность, а 15% заявили, что для них очень важен этот критерий. Во внешности больше всего ценят глаза (23%), опрятность (22%), улыбку (15%) и руки (12%).

Что касается одежды, то женщины предпочитают мужчин, которым нравятся минимализм и классика.

Среди личностных качеств россиянки выделили надежность, верность, заботливость, финансовую состоятельность, чувство юмора и амбициозность.

Около 60% женщин заявили, что идеальный партнер должен быть нейтрален или умеренно любопытен к эзотерике. При этом 11% девушек считают обязательным скептицизм, а верящих в эзотерику мужчин предпочитают менее 1% опрошенных.

В рейтинг идеальных персонажей женщины внесли Джеймса Бонда, мистера Дарси из «Гордости и предубеждения», Кристиана Грея из франшизы «50 оттенков серого», Серкана Болата из сериала «Постучись в мою дверь» и Костю из сериала «Кухня».