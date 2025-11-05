Верховный суд РФ не увидел связи между размером алиментов и передачей бизнеса

Очень интересное разъяснение сделал Верховный суд по вопросу ведения бизнеса в связи с алиментами коммерсанта. Такое толкование закона может помочь тем бизнесменам, которые занимаются небольшим или средним предпринимательством и по закону платят алименты на детей.

Разъяснения Верховного суда разделяют понятия алиментных обязательств и права предпринимателя вести свой бизнес так, как он считает нужным.

Суть спора, о котором речь, в следующем - в Иркутской области во время развода супруг, который был учредителем фирмы, передал часть бизнеса своему родственнику. А бывшая жена учредителя попыталась оспорить сделку между родственниками. Она отправилась в суд, где заявила, что таким образом экс-муж пытается уйти от уплаты алиментов. Нижестоящие суды не пришли к единому мнению, но экономколлегия Верховного суда РФ поставила точку в споре. Дело заметил портал Право ru.

Главный герой этого спора за восемь лет до регистрации брака создал коммерческую компанию. Супруги прожили вместе четыре года и развелись. У пары был общий ребенок, а потому бракоразводный процесс проходил через суд и растянулся на полтора месяца. За пять дней до официального расторжения брака муж решил за счет вклада третьего лица увеличить уставный капитал компании. В состав учредителей вошел его двоюродный брат. Внесенные 90 000 руб. дали ему 90% доли в компании, а 10% остались за первоначальным владельцем - создателем фирмы.

Ссылаясь на отсутствие ее согласия, экс-супруга попыталась оспорить сделку между братьями. Она утверждала, что единственная цель увеличения капитала - уклонение от уплаты алиментов. Ведь размер доли влияет на величину дивидендов и, следовательно, дохода бывшего супруга, четверть которого по решению суда он должен перечислять на содержание общего ребенка.

Арбитражный суд Иркутской области принял доводы бывшей супруги и удовлетворил ее требования. Суд посчитал сделку притворной и экономически нецелесообразной, ведь она была совершена в период бракоразводного процесса без согласия жены и прикрывает собой отчуждение 90% доли компании.

Апелляция, куда обратился бизнесмен, отменила это решение. Компанию нельзя считать общим имуществом супругов, указал суд. Следовательно, супруга не вправе заявлять возражения. Кроме того, согласно бухгалтерским документам, указал суд, дивиденды не регулярны и зависят от прибыли компании. Поэтому считать, что таким способом супруг уклоняется от алиментов, нельзя.

Но бывшая супруга с таким решением не согласилась и пошла его оспаривать.

Суды проигнорировали важное обстоятельство - доля в компании - это не общее имущество

Кассация же поддержала решение суда первой инстанции. Суд округа отметил недобросовестность бывшего мужа и указал, что увеличение уставного капитала - это сделка по распоряжению общим имуществом супругов и она противоречит нормам семейного права. Бывший муж попробовал оспорить решение кассации в Верховном суде РФ.

В Верховном суде он настаивал, что у экс-супруги нет законного интереса оспаривать эту сделку: компания была им зарегистрирована до брака, а в результате увеличения капитала имущественное положение бывшей жены не изменилось.

ВС изучил все представленные сторонами доказательства и обратил внимание, что первая и кассационная инстанция проигнорировали юридически значимое обстоятельство - 100% доли в компании - это не общее совместное имущество супругов. Ведь единоличным участником фирмы муж являлся с момента ее создания в 2009 году, а брак был заключен гораздо позже, лишь спустя 8 лет.

Также местные суды, по мнению Верховного суда, не оценили то обстоятельство, что бывшая жена не вкладывала в компанию деньги, увеличивающие стоимость, и создающие возможность признания 100% доли фирмы общим имуществом.

Кроме того, гражданка так и не доказала, что при ведении бизнеса ее муж использовал совместно нажитые с ней в браке средства, как и то, что результатом спорной сделки стало уменьшение размера алиментов.

"С учетом изложенного денежные средства, подлежащие выплате бывшему супругу в связи отчуждением части своей доли его брату, нельзя признать доходом, полученным по заключенным в соответствии с гражданским законодательством договорам при осуществлении им трудовой или экономической деятельности, поскольку фактически являются компенсацией за принадлежащую ему до регистрации брака долю в уставном капитале", - заключил Верховный суд.

Высокая инстанция отменила решение первой инстанции и постановление суда округа, принятые в пользу бывшей жены, оставив в силе апелляционное постановление.

Определение Верховного суда РФ N А19-24434/2022