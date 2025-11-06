Психолог рассказал, как повысить эффективность работы

Эффект Хоторна — это психологическое явление, при котором человек изменяет свое поведение, если знает, что за ним наблюдают. Он помогает повысить производительность труда, рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Это влияние было впервые зафиксировано в 1920-х годах на заводе «Хоторн» в США, где проводилось исследование влияния условий труда на производительность. Удивительно, но независимо от изменений — будь то усиление освещения или его снижение — производительность работников возрастала. Причина крылась в самом факте наблюдения: сотрудники чувствовали, что их действия важны, и старались показать себя с лучшей стороны», — объяснила Крашкина.

Этот эффект проявляется не только на производстве. Например, в школах учащиеся чаще работают усерднее, когда учитель наблюдает за выполнением заданий. Аналогично, спортсмены нередко показывают лучшие результаты на соревнованиях, чем на тренировках, — присутствие зрителей стимулирует их выкладываться по максимуму.