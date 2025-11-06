Для чего нужен брачный договор и кого он спасет при разводе

Как грамотно оформить брачный договор и кому он особенно нужен, «Газете.Ru» рассказала Полина Денисова, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «АБСОЛЮТ».

По словам юриста, брачный договор — это письменное соглашение между супругами, которое составляется в трех экземплярах и заверяется у нотариуса. Оно регулирует имущественные отношения в браке и в случае его расторжения. Для одних оно служит простой формальностью, для тех же, кто привык принимать решения осознанно и взвешенно, — важным инструментом, позволяющим защититься от разочарования и разорения.

«Брачный договор нужен не просто для защиты активов. Он позволяет супругам выстроить прозрачные финансовые отношения и заранее определить, что будет с общим и личным имуществом, если жизнь вдруг повернется иной стороной, каковы будут последствия супружеской неверности и другие нюансы», — отметила эксперт.

Этот документ подготавливается исключительно на добровольной основе, без малейшего давления со стороны мужа и жены. В противном случае, соглашение теряет само свое назначение и способно внести серьезный разлад в отношения.

«Основная задача брачного договора — защита интересов обеих сторон. Благодаря ему становится возможным сохранить контроль над бизнесом или ценными приобретениями, уберечь капитал от раздела или утраты при расставании тем, кто уже накопил средства или создал дело до брака. Также в договоре могут быть пункты о материальной компенсации потенциального морального ущерба, полученного супругами в ходе совместной жизни, и иные детали», — добавила она.

Однако и у этого механизма есть свои ограничения. Даже самый тщательно составленный договор в определенных обстоятельствах может быть оспорен. Чтобы повысить уровень безопасности и защитить интересы и мужа, и жены, адвокат советует уделить внимание деталям.