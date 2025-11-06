Мужчины и женщины вспомнили секс-советы, которые считают лучшими

Мужчины и женщины вспомнили о полученных некогда секс-советах, которые считают лучшими. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, один пользователь рассказал, как ему когда-то посоветовали спать только с по-настоящему нравящимися женщинами.

«Хороший секс бывает у людей, которых влечет друг к другу. Дело не в хитростях или фирменных движениях. Главное — найти того, с кем вы получили бы удовольствие хоть от самого изощренного, хоть от ванильного секса», – Economy-Talk9330, пользователь Reddit.

Другому мужчине когда-то порекомендовали издавать больше звуков во время интимной близости.

«Это единственное изменение улучшило мою сексуальную жизнь больше, чем что бы то ни было», – esoteric_enigma, пользователь Reddit.

Еще один мужчина высоко оценил совет о важности не только предварительных ласк, но и предшествующей им заботы о партнерше.

«Прелюдия начинается с того, как ты обращаешься с ней, когда вы не в постели. Что ты делаешь, чтобы она чувствовала себя в безопасности и была услышана. Что ты делаешь, чтобы заставить ее улыбаться и смеяться. Что ты делаешь, чтобы она захотела быть с тобой», – dma1965, пользователь Reddit.

Женщины же с благодарностью вспомнили рекомендацию не стесняться секс-игрушек.

«Лучший совет, который мне давали — это использовать вибратор во время секса! Теперь я испытываю оргазм каждый раз», – LJK0, пользовательница Reddit.

