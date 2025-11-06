Стало известно, что хотят получить женщины на День матери

Главными символами Дня матери остаются цветы, внимание и теплые слова, а каждый четвертый проводит этот день в кругу семьи. Это показало исследование сервиса Купер и исследовательской компании ОнИн, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Поздравления на День матери готовят 90% россиян — среди адресатов в основном, безусловно, мамы (78%). Также четверть (28 и 27%) поздравляют матерей своих детей и бабушек, а 12% — других близких женщин.

Те, кто дарит подарки в честь этого праздника, в среднем тратят около 3600 рублей. Но большинство (43%) укладывается в 3000 рублей. Еще почти треть (29%) закладывают бюджет от 3000 до 5000 рублей, а 24% готовы потратить более 5000 рублей, из них 5% — более 10000 рублей.

В основном на День матери дарят цветы (66%) и внимание (50%) — каждый второй подарок не обходится без теплых слов благодарности. Каждый третий (37%) дарит съедобные подарки — например, конфеты, шоколад или деликатесы. Треть опрошенных предпочитают вручать косметику и парфюмерию, а также товары для дома. Каждый пятый (22%) стремится дарить впечатления — путешествия, необычные экскурсии и мастер-классы.

Исключительно онлайн покупают подарки уже четверть россиян 24% — чаще это молодежь и жители крупных городов. 3% опрошенных делают подарки своими руками.

День матери остается праздником не столько материальных, сколько эмоциональных презентов. Отвечая на вопрос о желанных подарках, мамы чаще всего говорили о том, что им будет достаточно внимания и заботы (67%). Каждая вторая (54%) также отмечала цветы, а треть (30%) — подарки, сделанные своими руками. Еще четверть сказали, что будут рады сертификату на услуги (26%) или путешествию (24%). 11% опрошенных хотели бы в качестве подарка бытовую технику для дома.

При этом для многих День матери остается тихим семейным праздником. Так, почти каждая вторая (47%) женщина хотела бы провести его дома в кругу семьи. 14% — в поездке или на отдыхе, 9% — в ресторане или кафе.