Блогер объяснил, почему россияне любят смотреть фильмы про маньяков

Врач-психиатр, блогер Василий Бейнарович в интервью радио Sputnik рассказал, почему некоторым людям нравится смотреть фильмы про маньяков. По его словам, это позволяет получить адреналин в безопасной обстановке.

«У человека существует так называемая реакция «бей или беги», когда из мозга посылаются сигналы и надпочечники начинают вырабатывать адреналин с норадреналином. Можно сказать, это мягкая форма выработки адреналина. Человек смотрит происходящее на экране и думает, мол, это происходит где-то с кем-то, а я сижу дома в комфорте после работы. Некоторых такое расслабляет», - отметил специалист.

По словам Бейнаровича, также люди воспринимают современный контент жанра тру-крайм как некие уроки ОБЖ, изучая и анализируя повадки преступников.