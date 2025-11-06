Психолог объяснил, в каких условиях возникает настоящая дружба

Она может «зародиться» в экстремальных ситуациях, где «сразу человека видно».

Глубокие отношения формируются также, когда люди долго знают друг друга. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Зара Арутюнян.

«Я взяла две шкалы, по которым можно говорить, что это хорошая дружба и что вообще дружба может зародиться. Первая шкала – экстремальные ситуации: война, армия, совместно прожитые 90-е, попадание в жуткие ситуации, где сразу человека видно. Мы все голые в этих ситуациях. Второе — длинное время, долго. Самое главное — доверие. Доверие не берётся из совместных походов за бабл-ти, нет пространства. Друзья — это либо одноклассники, либо однокурсники, соседи, те, с кем долго находились в одном пространстве долгое время, видели друг друга в разных ситуациях, и вы знаете хорошо друг друга».

