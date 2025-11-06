Психолог рассказал, как перестать бояться онлайн-знакомств

Онлайн-знакомства прочно укрепились в современной жизни, но многим по-прежнему некомфортно находить новых людей таким способом. Как отметила психолог сервиса знакомств Teamo Татьяна Любина, внутренний барьер, мешающий общаться в цифровой среде, называется виртуфобией.

«С подобным состоянием сталкивается каждый третий пользователь. В онлайн-среде привычные сигналы заменяются текстом и смайликами, поэтому для понимания собеседника по ту сторону экрана требуется время. Обычно переживания связаны с тем, что собеседник может скрывать истинную натуру под маской, а также с собственной неуверенностью и страхом попасть в неловкую ситуацию», - отметила Любина.

Психолог посоветовала вести переписку спокойно и естественно, обращая внимание на взаимное уважение и тон общения. К онлайн-знакомствам не стоит относиться как к поиску идеального партнера - лучше воспринимать эту возможность как расширение круга общения. Конечно, ни в каких переписках нельзя делиться персональными и банковскими данными, а первую встречу лучше организовать в общественном месте.