Психолог объяснила, как не сломаться на пути к праздникам

Она объясняет, что длинные каникулы — это и возможность передохнуть, и опасность потерять ритм. После праздников бывает сложно быстро войти в рабочий график, особенно учитывая стрессовые ситуации, дедлайны и постоянные заботы. В итоге силы у большинства на исходе уже к середине ноября.

Эксперт в эфире «Радио – 1» сравнивает этот период с марафоном: важно не бежать, как угорелый, и не сойти с дистанции на середине. Нужно правильно распределять силы, а не стараться выполнить все и сразу. В первые дни многие пытаются сделать слишком много, что вызывает стресс, или вообще ничего не делают и чувствуют себя виноватыми. Поэтому баланс — ключ к успеху.

Что советует эксперт?

Не ставьте цель сделать все запланированное. Лучше выберите половину задач. Экспериментируйте с режимом: чередуйте работу и отдых. Найдите баланс, чтобы сохранять энергию до самого конца. Не стоит требовать от себя невозможных вещей и бежать на пределе сил. Будьте реалистами — не строите грандиозных планов, смотрите на свои возможности трезво.

Главное — не торопиться, а идти к Новому году спокойно, с ровным дыханием и без лишнего напряжения.