Ученые выяснили, как тип офиса сказывается на продуктивности работы

В каждом офисе есть человек, голос которого слышится через несколько столов. Оказывается, дело не только в привычках сотрудников. Исследование Университета Конкордия (Канада), опубликованное в журнале Science and Technology for the Built Environment, показало: уровень речи связан с оформлением рабочего пространства и типом взаимодействия между людьми.

В условиях открытых офисов, где приватные кабинеты становятся шумными, громкая речь стала одной из главных жалоб работников. Чтобы выяснить, как именно пространство влияет на поведение и продуктивность людей, исследователи решили не ограничивать лабораторные эксперименты, а измерили реальные показатели в двух офисах — в Монреале и Квебеке. В работе приняли участие более 70 сотрудников.

Как измеряли офисный шум

Команда использовала высокоточные шумомеры, чтобы фиксировать изменения звука во время обычной работы, разговоров и онлайн-встреч. Измерения результатов в разных помещениях: в офисах с открытой планировкой, в комнатах с перегородками, в отдельных кабинетах и ​​переговорных. Учитывались даже особенности акустики и фоновый шум.

По словам автора исследования, доцента Джун Хи Ли, люди повышают голос, если обнаруживают, что их могут не услышать.

«Мы обнаружили, что сотрудники отмечают заметную громоздкость в офисах открытого типа с перегородками. Парадокс в том, что перегородки частично гасят шум, но создают ощущение одиночества, и человек невольно повышает голос».

Тишина — не всегда благо

Интересно, что в переговорных комнатах уровень остается относительно стабильным, независимо от их размера. Онлайн-встречи, напротив, вызывали легкое повышение голоса, особенно если участники пользовались гарнитурой. Исследователи также отметили, что язык общения не влияет на силу голоса.

Одним из неожиданных результатов стало то, что реальный уровень речи оказался ниже, чем предполагают базовые нормы. Эти стандарты созданы на основе лабораторных испытаний в специальных безэховых помещениях, где человек не слышит отраженный звук и поэтому говорит громче. В отдельных офисах, где стоят акустические зеркала обратной связи, голос звучит мягче и тише. Это открытие ставит под сомнение точность современных стандартов проектирования офисов, условия конфиденциальности речи и уровня шума.

Баланс между шумом и тишиной

Полная тишина, вопреки ожиданиям, тоже не идеальна.

«Когда уровень фонового шума слишком низкий, каждый отдельный звук воспринимается сильнее и раздражает. Небольшой шумовой фон помогает сосредоточиться, создать ощущение привычной среды», — отмечает Джун Хи Ли.

Ученые подчеркивают: для комфортной работы важно не стремиться к абсолютной тишине, а находить баланс между звуковой изоляцией и естественным уровнем активности. Легкий гул разговоров и звуки движения в офисе могут даже способствовать концентрации, если не превышают допустимые уровни.

Что это значит для будущего рабочего пространства

Результаты исследования помогают архитекторам и дизайнерам офисов пересмотреть подход к планировке помещений. Простое разделение рабочих мест перегородками в качестве уменьшения шума может вызвать обратный эффект. Вместо этого специалисты уделяют внимание акустическим материалам, мягкой мебели и естественному фоновому шуму — факторам, создающим ощущение приватности без потери продуктивности.

Так вот, вопреки распространенному мнению, тишина не всегда обеспечивает эффективность.