Почему мужчина может расхотеть в процессе секса и что с этим делать

Интимная близость — живой бесконечно трепетный процесс, и даже у уверенных, зрелых мужчин желание не всегда идет по плану. В кино все идеально, а в жизни в неподходящий момент наружу выходят эмоции, мысли, усталость, неуверенность. И когда в самый разгар вдруг что-то идет не так, оба партнера оказываются в растерянности. На самом деле причины часто не в физиологии, а в психике, динамике пары или даже атмосфере. Сексолог Ольга Василенко рассказала, что делать, чтобы выйти из ситуации достойно.

Стресс и усталость — враги желания

Хроническое напряжение, переработки, недосып и тревожность напрямую снижают уровень тестостерона и либидо. Организм просто переключается в режим выживания, где секс — не приоритет.

«В такие моменты мужчине важно не давление партнерши, а ощущение безопасности. Лучше не устраивать допрос с пристрастием, а предложить массаж, совместный душ, вообще провести тихий вечер без ожиданий. Когда нервная система отпустит, желание вернется само — без стимуляторов и усилий», — утверждает эксперт.

Мужчины нередко чувствуют давление роли — он ведь должен быть на высоте, не имея права на сбой. От этого включается внутренний контроль, когда вместо ощущений всем рулит холодный анализ. Итог предсказуем — тело перестает отзываться. Помогает мягкий переход к легкости: больше игры, меньше сценариев. Секс — не экзамен, и если убрать ожидания, в нем снова появляется жизнь и спонтанность.

Эмоциональный дискомфорт с партнершей

Близость невозможна без доверия. Если перед сексом были обиды, раздражение или холод, тело реагирует быстрее, чем сознание — просто отключается. Мужчина может не осознавать, что причина именно в эмоциональном фоне.

«Лучшее, что можно сделать, — не обижаться, а поговорить спокойно: без упреков, с интересом к чувствам другого. Иногда одно честное признание в духе „я вижу, ты не в ресурсе, давай просто обнимемся“ снимает напряжение сильнее любых слов», — подчеркивает врач.

Сложные мысли и неуверенность

Даже самые опытные мужчины могут внезапно почувствовать страх — а вдруг не получится, а вдруг я не понравился. Парадоксально, но чем сильнее нравится партнерша, тем выше тревога. Любое неловкое слово или взгляд способны усилить зажим. Здесь важно вернуть моменту его непосредственность: мягкая шутка, нежность, смена ритма, контакт глазами.

Физиологические факторы — и когда стоит провериться

Редко, но бывает: снижение потенции связано с приемом лекарств, нехваткой витамина D, проблемами с сосудами или гормонами. Если ситуация повторяется, стоит посетить андролога и сдать анализы. Медицинские причины лечатся, а не определяют мужественность. Идеальный вариант — когда партнеры воспринимают секс не как тест на способности, а как диалог тел, где возможны паузы, смех и нежность.