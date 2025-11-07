Люди по всему миру теряют интерес к работе. Что с ними происходит?

В последнее время компании по всему миру сталкиваются с новым тревожным явлением. Тенденция получила название quiet cracking («тихое выгорание»). Она пришла на смену еще одному «тихому» синдрому — quiet quitting («тихое увольнение»). Если раньше сотрудники в открытую бойкотировали рабочие процессы при охлаждении интереса к работе, то теперь чаще предпочитают выполнять основные функции «без прежнего блеска в глазах», сетуя на отсутствие внимания руководства к своему вкладу в общий процесс. KPI при таком подходе не страдает, поясняют эксперты, но атмосфера внутри «зараженного» коллектива со временем становится «глуше». Говорить о качественном развитии компаний, охваченных quiet cracking, не приходится — их сотрудники не предлагают новых идей, формально подходят к обсуждению задач и не хотят брать на себя дополнительную ответственность. Ущерб для мировой экономики от формальной вовлеченности работников только за неполный 2025 год составил 438 миллиардов долларов. Если руководство компаний не начнет налаживать обратную связь с подчиненными и не будет заботиться об их психическом здоровье, quiet cracking приобретет характер эпидемии, а Россия окажется в ее эпицентре, предупреждают аналитики. О новой головной боли работодателей — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Quiet cracking — глобальная проблема

Массовая потеря вовлеченности в рабочие процессы характерна для большинства стран. В США, например, доля сотрудников, подверженных «тихому выгоранию», как показали результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса корпоративного онлайн-обучения TalentLMS, в 2025 году достигла 54 процентов. При этом о проблеме регулярного quiet cracking заявил каждый пятый респондент. Более трети (34 процента) опрошенных признались, что сталкиваются с подобным явлением на работе время от времени. Почти аналогичные данные приводит американский Институт общественного мнения (Gallup Organization). Согласно его сведениям, в настоящее время около 52 процентов работников компаний в США проявляют признаки тихого саботажа, а еще 17 процентов сотрудников активно не вовлечены в рабочие процессы.

Тревожную динамику фиксируют и результаты исследования компании YuLife, предоставляющей комплексные услуги по обеспечению благополучия сотрудников. Выяснилось, что с началом осени количество поисковых запросов на тему quiet cracking в Великобритании выросло на 145 процентов. Эксперты объяснили подобную динамику заметным увеличением стоимости жизни в королевстве, ростом трат на подготовку к новому учебному году и приближением четвертого квартала — самого сложного и бурного периода, когда в компаниях формируются итоговые финансовые отчеты, приближается пора составления бюджета на следующий год и решаются вопросы оптимизации затрат, в том числе на персонал. В этих условиях, поясняют в YuLife, люди все больше испытывают тревогу по поводу будущего, а перспективы возможной потери основного источника заработка подталкивают сотрудников искать информацию о феномене «тихого выгорания» и способах борьбы с этим явлением. В идеале помогать устранению психологических проблем сотрудников должны работодатели, однако в реальности это происходит далеко не всегда, отмечают эксперты. Если раньше пиковый период стресса персонала традиционно приходился на начало года, многие работники жаловались на январскую хандру, то теперь максимальное давление все чаще сваливается на них в сентябре-октябре.

«Работники испытывают давление и стресс задолго до Рождества. Они держатся молодцом на публике, но втайне выдыхаются», — резюмируют авторы исследования.

$438 млрд достиг ущерб мировой экономики от эпидемии quiet cracking в 2025 году.

В странах Западной и Северной Европы, где традиционно сильны позиции отраслевых рабочих профсоюзов, эксперты фиксируют еще один опасный тренд — «гостворкинг». Гарантированная защита от увольнения, которая есть, например, у сотрудников в Германии и скандинавских государствах, обеспечивает им иммунитет от массовых сокращений. В этих странах причиной для увольнения может стать разве что вопиющее нарушение трудовой дисциплины — отсутствие на рабочем месте продолжительный период времени без уважительной причины. Если начальник компании в ФРГ запланирует оптимизацию численности штата, он должен будет за несколько месяцев предупредить о своем намерении каждого работника, подпадающего под сокращение. В этот период сотрудники смогут рассчитывать на внушительное выходное пособие. Подобная ситуация в итоге приводит к росту безработицы среди молодежи. Более старшие сотрудники фактически закрепляют за собой рабочие места, а представители поколения Z вынуждены долго искать подходящие вакансии, месяцами находясь в простое. В случае увольнения работника в Швеции он также может претендовать на щедрую компенсацию от начальства и прохождение профессионального переобучения за счет отчислений в частные фонды. Все это, утверждают эксперты, приводит не только к расцвету «призрачной» деятельности, но и к снижению вовлеченности в рабочие процессы и формальному выполнению своих обязанностей — то есть quiet cracking.

Российские компании тоже страдают от «тихого выгорания» сотрудников

Глобальному тренду оказались подвержены в том числе российские компании. Как и в западных странах, на отечественном рынке труда явление quiet cracking пришло на смену другому «тихому» синдрому — quiet quitting («тихое увольнение»), отмечает в разговоре с «Лентой.ру» HR-директор диджитал-агентства RTA Ольга Бахтина. Раньше некоторые сотрудники в открытую саботировали рабочие процессы, если чувствовали неудовлетворенность своим положением в компании, но теперь они предпочитают «уходить в себя», жалуясь на отсутствие оценки своего вклада или низкое качество обратной связи от начальства, поясняет эксперт. В результате подверженные «тихому выгоранию» работники теряют внутренний порыв к профессиональному развитию, что негативным образом сказывается на атмосфере в коллективе и производственных результатах компании в целом.

В отличие от «тихого увольнения», разглядеть признаки quiet cracking на первых этапах крайне сложно, утверждает Бахтина. Сотрудник продолжает выполнять свои профессиональные обязательства, соблюдает нормы установленного KPI, чтобы не вызывать нареканий со стороны начальства, не нарушает трудовую дисциплину... Однако все это он делает «без прежнего блеска в глазах», поясняет HR-аналитик. Заставить такого работника взять на себя дополнительную ответственность и нагрузку у руководства вряд ли получится, как и добиться от него проявления инициативы в рамках обсуждения рабочих вопросов или стратегии развития компании.

54 % опрошенных в США работающих людей оказались подвержены quiet cracking.

При потере внутреннего смысла подверженный психологическому выгоранию сотрудник не будет предлагать новых идей, не станет активно участвовать в жизни трудового коллектива. Вместо этого он просто продолжит выполнять свои обязанности без энтузиазма, объясняет эксперт.

«Всем своим видом такой работник будет говорить "мне и так норм" и не будет искать профессионального развития», — констатирует Бахтина.

Девиз таких незаинтересованных работников можно обозначить как «меньше идей, меньше энергии, меньше инициативы», добавляет она. Все это в итоге бьет по атмосфере в коллективе. Чем больше в нем безынициативных сотрудников, тем сильнее ощущается «общая глухота» и коммуникационная стагнация. Говорить о развитии компании, которая столкнулась с этим явлением, уже не придется, резюмировала аналитик.

Окончание пандемии коронавируса ускорило распространение quiet cracking

Пандемия коронавируса кардинально изменила условия труда по всему миру. Подчиненные начали терять связь с начальством из-за массового перевода на удаленку. Вместе с изменением режима труда у работников появилось больше времени для личной жизни, что побудило их чаще задумываться над своими приоритетами и ценностями. Для многих оптимальным выбором в итоге стал гибкий график с отсутствием переработок и постоянной слежки со стороны начальства за соблюдением режима. Пандемия ускорила массовый переток кадров из сфер со стагнацией зарплат (розничная торговля, гостиничный бизнес и так далее) в отрасли с более благоприятной для сотрудников культурой и возможностями профессионального роста. В результате впервые за долгое время недооцененные работники обрели уверенность в своих силах, так как рынок труда превратился в рынок соискателя.

Период, который получил название «Великое увольнение» (Big Quit), начался в США в 2021 году. Только во второй половине года уволились с работы около 20 миллионов американцев. Окончание пандемии повлекло за собой постепенное возвращение к прежним или даже более жестким условиям труда и завершению эпохи Big Quit как в США, так и других западных странах. Руководители крупных технологических компаний вроде Google и Microsoft потребовали, чтобы сотрудники вернулись в офисы или перешли на частично удаленный график. Ускорение глобальной инфляции, рост безработицы и удорожание жизни привело к тому, что люди стали держаться за свое место под угрозой увольнения, нередко мирясь с сокращением зарплаты или ужесточением графика и KPI. Следствием этого стал «уход в себя» значительной части сотрудников.

«После пандемии коронавируса сотрудники перестали чувствовать, что могут что-либо контролировать в своей карьере», — Уэйн Хохвартер, старший преподаватель Колледжа бизнеса при Университете штата Флорида.

В 2025 году, утверждает старший преподаватель Колледжа бизнеса при Университете штата Флорида Уэйн Хохвартер, явление quiet cracking распространилось на всех уровнях. «Тихому выгоранию» оказались подвержены как молодые сотрудники, делающие первые карьерные шаги, так и более опытные. В наибольшей степени, отмечает он, надлому подвержены представители первой категории, их зачастую подводит излишний энтузиазм и повышенная энергия. Спустя пять лет после окончания университета, объясняет эксперт, молодые люди обычно начинают сомневаться, действительно ли они сделали удачный карьерный выбор. С психологическим выгоранием на работе сталкиваются и представители старших поколений. Экономическая нестабильность в мире, угроза массовых сокращений и общий рост цен подталкивают их к «уходу в себя». Вкупе с серьезной финансовой нагрузкой (у многих экономически активных граждан есть кредиты, ипотека, дети) все эти факторы ложатся дополнительным бременем на их психику.

«Добавьте к этому неспособность руководства решать проблемы сотрудников и вы получите идеальный шторм, который приводит к отстраненности», — констатирует Хохвартер.

«Тихое выгорание» обходится мировому ВВП в сотни миллиардов долларов

Потеря интереса сотрудников к работе оказывает серьезное влияние на мировую экономику. Только за 2023 год ущерб от формального выполнения работниками своих обязанностей исследователи из Gallup Organization Норвегии.

К потере производительности приводит ряд факторов, отмечают аналитики. К числу основных причин снижения вовлеченности сотрудников эксперты Gallup отнесли недовольство низкими зарплатами и отсутствие возможностей для увольнения на фоне ограниченного числа вакансий. Все это способствует незаметному для начальства ухудшению психического здоровья и неуверенности работников в завтрашнем дне. Это во многом происходит из-за отсутствия гарантий занятости, объясняет Хохвартер. В кризисных условиях, поясняет он, контролировать свою карьеру становится гораздо труднее.

«Спросите сотрудников о том, что будет завтра, и их уверенность резко упадет», — констатирует эксперт.

55 % сотрудников по всему миру в 2025 году оказались подвержены психологическому выгоранию.

Аналитики Gallup подтверждают общемировую тенденцию роста уровня стресса у работающих людей. С 2021 по 2023 годы показатель стабильно находился на максимальной отметке. 44 процента респондентов тогда признавались, что регулярно испытывают психологическую напряженность на рабочем месте. В 2025 году, по данным консалтинговой компании Deloitte, уже 55 процентов работников по всему миру признавали признаки психологического выгорания. Максимальный уровень напряженности аналитики выявили у молодежи. Почти 50 процентов представителей поколения Z отметили, что испытывают беспокойство большую часть рабочего дня. Причина — растущие опасения за свое будущее. Многие из них, поясняют эксперты, боятся, что из-за инфляции не достигнут финансовых и личных целей, таких как создание семьи или покупка жилья.

Отсутствие карьерных перспектив и опасения по поводу ИИ способствуют массовому «уходу в себя»

Подталкивает сотрудников к «уходу в себя» и отсутствие карьерных перспектив. В ходе опроса, проведенного аналитиками международной консалтинговой компании Mercer (специализируется на управлении человеческим капиталом и повышении благосостояния сотрудников), 62 процента специалистов среднего звена признались, что уперлись в карьерный потолок, а их возможности для продвижения по службе зашли в тупик. 48 процентов опрошенных констатировали, что их вклад в работу не замечается начальством.

Усилению недовольства сотрудников способствует в том числе насильное возвращение в офис. Согласно результатам опроса LinkedIn за 2025 год, почти 71 процент «возвращенцев» ощущает меньшую продуктивность и вовлеченность в рабочие процессы. Результатом насильного возвращения сотрудников в офисы в итоге оказывается «вынужденное подчинение», но не повышение их производительности.

«Работники подчиняются, но эмоционально выгорают, продолжая присутствовать физически, но мысленно отстраняясь», — констатировали авторы исследования.

71% работающих людей ощущают меньшую продуктивность после возвращения с удаленки.

Еще одним значимым фактором психологического выгорания является активное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Эти угрозы актуальны не только для представителей рабочих профессий, где массовая роботизация вытесняет традиционный ручной труд, но и для «белых воротничков». Речь идет о менеджерах, программистах, госслужащих, администраторах и так далее. Как показали результаты опроса PwC Global Workforce Sentiment Pulse (2025), 46 процентов таких работников испытывают регулярную тревогу в связи с риском потери должности из-за ИИ. Инструменты на основе этих технологий, признались они, все чаще используются в ключевых аспектах их работы.

«Это постепенное вытеснение не приводит к бунту, но вызывает тихое эмоциональное отчуждение сотрудников», — резюмировали в международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

«Тихому выгоранию» подвержены сотрудники крупных компаний, работники сферы услуг, здравоохранения и образования

Наиболее питательную почву для расцвета quiet cracking представляют собой крупные компании и государственные ведомства. Такого рода организации, отмечают эксперты, отличаются раздутым штатом сотрудников, а их отделы или подразделения зачастую копируют друг друга в плане задач и основных функций. В подобных компаниях или ведомствах связь между низшим персоналом и топ-менеджерами/управленцами обычно размыта, а в некоторых случаях может и вовсе отсутствовать. Рассчитывать на внимание к своим проблемам со стороны начальства рядовым сотрудникам при таком раскладе не приходится. Излишняя же бюрократизация рабочих процессов в подобных организациях приводит к ощущению бессмысленности труда, отмечает Хохвартер. В результате у мелкого персонала усиливается чувство внутреннего опустошения или профессиональной фрустрации. Отсутствие признания и дальнейшей карьерной перспективы может сделать из трудолюбивого и ответственного сотрудника «рабочего зомби».

«Человек теряет не энергию, а ощущение, что его вклад имеет значение», — пояснила в разговоре с «Лентой.ру» HR-аналитик Бахтина из диджитал-агентства RTA.

В наибольшей степени внутреннему выгоранию подвержены сотрудники, работа которых базируется на общении с людьми, добавляет Хохвартер. Сюда можно отнести в том числе персонал из сферы услуг и розничной торговли, поясняет эксперт. Основанные на взаимодействии с клиентами профессии могут вызывать чувство «усталости от сострадания». У таких работников нет возможности отвлечься хотя бы на 10 минут, а начальники требуют от них максимальной вовлеченности или даже заискивания перед потенциальными клиентами ради повышения продаж. Последнее относится в большей степени к ретейл-менеджерам, младшему персоналу банков, операторам кол-центров.

«По сути, вы просто устаете иметь дело с людьми <…> и чувствуете измотанность или внутреннюю опустошенность», — объясняет Хохвартер.

«Quiet cracking — это не потеря компетенций, а потеря связи между человеком и смыслом его работы», — Ольга Бахтина, HR-директор диджитал-агентства RTA.

Профессиональной фрустрации также подвержены работники сфер здравоохранения и образования, добавляет он. Риски психологического выгорания в последнее время часто встречаются у медсестер, которые вместо привычного ухода за пациентами вынуждены тратить много времени на бюрократические задачи или изучение нового программного обеспечения для ведения документации.

Учителей, в свою очередь, заставляют следовать общим канонам преподавания, принятым в их странах. В некоторых государствах власти заставляют преподавателей не затрагивать определенные темы, даже если учителя не разделяют этих взглядов. Все это негативным образом сказывается на их психическом здоровье. В ряде стран проблемы преподавателей усугубляются низкими зарплатами. Вкупе с трудным поведением подростков все эти факторы создают весомые предпосылки для профессионального выгорания среди учителей, резюмировал Хохвартер.

«Тихое выгорание» в российских компаниях развивается дольше и болезненнее, чем в западных

Представители разных ступеней должностной иерархии переживают психологическое выгорание по-своему, отмечает психоаналитический и поведенческий психолог Катерина Бычкова. Middle-менеджеры, например, сталкиваются с этим из-за все большего количества задач, которые взваливают на них руководители. В то же время реальной ответственности при принятии ключевых решений они не несут, в отличие от руководителей. Те же, в свою очередь, вынуждены постоянно выдерживать давление со стороны конкурирующих компаний, что нередко толкает их к гиперконтролю за подчиненными. Все это в итоге приводит к жесткому стилю управления, который усиливает напряжение в команде, поясняет Бычкова.

Даже в западных странах, отличающихся высоким уровнем корпоративной культуры и заботой о благополучии сотрудников, полностью справиться с эпидемией quiet cracking пока не удается. Результаты исследования, проведенного аналитиками Gallup Organization, показали, что в этом зачастую виноваты руководители компаний. По итогам опроса выяснилось, что начальники проявляют наименьшую заинтересованность в развитии своих подчиненных. Нередко именно на уровне топ-менеджмента появляется сопротивление изменениям: руководители первыми сворачивают программы обучения и развития в надежде оптимизировать операционные затраты, объясняет спикер курса «Нетология» и Zigmund online «Карьера без страха» Катерина Бычкова. Команда при таком раскладе теряет шансы сохранить высокий уровень вовлеченности.

В России, где разрыв связей между руководителями и персоналом ощущается еще сильнее ввиду отставания развития корпоративной культуры, проблема «тихого выгорания» сотрудников может оказаться куда болезненнее. Выявить психологическое выгорание работника на ранней стадии в нашей стране крайне трудно, отмечает Бычкова. Привычка «терпеть и молчать», формировавшаяся веками, приводит к продолжительному накапливанию негативных эмоций. В результате процесс профессионального выгорания сотрудников в России зачастую носит более серьезный и затяжной характер в сравнении с западными странами. Он остается скрытым до тех пор, пока не сказывается на результатах сотрудника и атмосфере в команде.

«Привычка не выносить сор из избы в России еще не полностью изжила себя», — констатирует психолог.

Штатные психологи и развитая культура доверия помогут справиться с quiet cracking

Если quiet cracking получит массовое распространение в коллективе, конечный ущерб для компаний может оказаться внушительным. Чтобы избежать подобного сценария, эксперты рекомендуют компаниям обзавестись штатным психологом. В отличие от западных стран, где эта практика давно стала повсеместной, в России дела обстоят пока не лучшим образом. В конце прошлого года собственный корпоративный психолог, как показали результаты совместного опроса «Работы.ру» и «СберЗдоровья», числился в штате лишь шести процентов компаний. Без создания здоровой культуры доверия в коллективе справиться с эпидемией «тихого выгорания» будет сложно, предупредила HR-аналитик Бахтина в разговоре с «Лентой.ру».

«Если человек не чувствует, что может открыто говорить о своих ощущениях, он просто замолкает. Компаниям нужно создавать культуру, где эмоции — не табу», — отметила эксперт.

Замкнутая корпоративная среда с четкой вертикальной иерархией негативным образом сказывается на психическом здоровье сотрудников, подтверждают авторы исследования из TalentMLS. 53 процента респондентов признались, что не знают, к кому обратиться в случае психологического выгорания на работе. Они опасаются, что не получат необходимой поддержки со стороны руководства, и в итоге замыкаются в себе. При «тихом выгорании» накопленный стресс обращается не вовне, как в случае с «тихим увольнением», а внутрь, поясняет Бычкова. Выгорающий работник начинает (порой ошибочно) видеть причины кризиса в себе, а не в токсичной корпоративной среде, что в конечном счете выливается в еще большее самокопание.

«Вернуть утерянную связь между сотрудником и смыслом его работы можно не KPI и бонусами, а вниманием к его труду и признанием вклада в развитие компании», — Ольга Бахтина, HR-директор диджитал-агентства RTA.

Выйти из замкнутого круга, когда руководство не подозревает о проблеме, а сотрудник не знает, к кому обратиться, трудно без развитой культуры доверия и диалога, отмечает Бахтина. Профилактикой запущенной ситуации может стать укрепление обратных связей в коллективе. В качестве примеров HR-аналитик привела регулярные встречи один на один, в ходе которых руководитель и сотрудник могут обсудить не только профессиональные задачи, но и внутреннее состояние подчиненного. Эксперт также рекомендует начальникам чаще интересоваться у работников, чего им не хватает, что стало скучно делать и так далее. Эффективной мерой в борьбе с quiet cracking может стать проведение регулярных «пульс-опросов» сотрудников с вопросами о мотивации, признании и ощущении вклада в развитие компании, резюмирует эксперт.

Если не бороться с проблемой профессионального выгорания сотрудников, число недовольных своим положением продолжит стремительно расти. Россия в этом плане рискует оказаться в эпицентре кризиса, предупреждают аналитики. Рынок труда, где темпы роста зарплат ощутимо замедлились и уже заметно уступают годовой инфляции, где все больше крупных компаний вынуждены проводить массовые сокращения или переводить сотрудников на четырехдневку с урезанием окладов, а фактор скрытой безработицы усиливается, где все чаще прогнозируется завершение зарплатной гонки на фоне увеличения издержек предприятий, а число новых вакансий резко падает, представляет собой идеальную почву для эпидемии quiet cracking.