Раскрыта идеальная частота секса для счастья

Lenta.ru

Сексолог Шарлин Дуглас раскрыла идеальную частоту секса для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Ее слова приводит издание El Norte.

Сколько нужно секса, чтобы чувствовать себя счастливым
© Lenta.ru

«Согласно статистике, в среднем для большинства отношений это один раз в неделю», — заявила Дуглас.

По ее словам, многочисленные исследования приводят именно такую периодичность.

При этом специалистка подчеркнула, что частота секса зависит от уровня стресса партнеров, их финансового положения и жизненных обстоятельств, поэтому не стоит бить тревогу, если в паре другая периодичность половых контактов.

«Если в ваших отношениях нет секса, это не значит, что все потеряно. Возможно, вам просто нужно поговорить об этом, если это для вас важно», — добавила она.

Ранее сексолог Трейси Кокс объясняла нежелание зумеров заниматься сексом. По ее словам, одной из причин является негативное влияние порнографии.